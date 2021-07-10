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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يكشف حقيقة التعاقد مع رمضان صبحي

رمضان صبحي
رمضان صبحي

كشف طارق جبريل أمين صندوق نادي الزمالك، عن الخطة المالية للقلعة البيضاء التي سيتم الغعلان عنها خلال الثلاثة أشهر القادمة. 

وقال جبريل خلال تصريحاته على فضائية إم بي سي، إن ناديه سيُعلن خلال 3 أشهر ما جمعه حساب ناديه، مشيرًا إلى أن الزمالك كان في حالة صعبة من الناحية المالية والإدارية خلال الفترة الماضية.

وأضاف جبريل، :"مصادر الدخل تضم أشياءً كثيرة، وحساب الدعم جزء من الخطوات التي يسير فيها النادي"، نافيًا وصول عرض رسمي لناديه بخصوص لاعب الفريق يوسف أوباما.

وتابع أمين صندوق نادي الزمالك:"لدينا لاعبين جيدين وكل الأندية تتمناهم لذا ليس من الغريب وصول عروض لهم ولكن لا أحد يُفكر في الرحيل الكل يريد العمل بنادي الزمالك، والمسؤولون عن الكرة وضعوا خطة خلال الفترة المقبلة للتجديد للاعبين الذين تقترب عقودهم من النهاية".

واسترسل جبريل:"أشرف بنشرقي ضمن اللاعبين الذين نعمل على التجديد لهم، وما يُثار على مواقع التواصل ليس صحيحًا، ولم نجلس بصورة نهائية لحسم التجديد والمسؤولون عن الكرة سيكونوا الأفضل للحديث عن التجديد، ولكن نعد الجماهير ببذل أكبر قدر من المجهود والمرونة للتجديد لكل لاعب ولابد أن يتأكد الجمهور من ذلك ولايوجد أي أزمة مع كارتيرون 99% مما يُقال على مواقع التواصل ليس صحيحًا".

وبسؤاله عن اهتمام ناديه بضم لاعب بيراميدز، رمضان صبحي، رد جبريل قائلاً: "لايوجد نية للتعاقد مع رمضان صبحي، وشخصيًا لايوجد لديّ فكرة عن الموضوع، مع احترامي لرمضان صبحي فهو لاعب كبير وأي نادٍ يتمنى ضمه ولكن لم يُفتح الموضوع".

الزمالك رمضان صبحي نادي الزمالك كارتيرون بنشرقي مواقع التواصل ام بي سي

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