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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حقوق النواب تنعي جيهان السادات : وسام الكمال لكل إمرأة مصرية

النائبة مرثا محروس،عضو
النائبة مرثا محروس،عضو مجلس النواب

صرحت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وامين عام المواطنة بحزب حماة الوطن، أن رحيل السيدة جيهان السادات هو تجسيد للمقولة الشهيرة "وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة" ، حيث كانت خير نموذج للمرأة المصرية الوطنية.

 

 

وأضافت"محروس" ان ما شاهدناه اليوم من جنازة عسكرية وبحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرمه وتكريمه لها بتلقيب محور  الفردوس بإسمها، ومنها وسام  الكمال لهو وسام الكمال لكل مرأة مصرية ، حيث يعبر عن تقدير القيادة السياسية المكانة الحقيقية لكل سيدة وطنية كرست حياتها من أجل خدمة الوطن.

 

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واختتمت "محروس" نعيها للسيدة جيهان السادات ، قائلة:" قدمت لنا دروس عديدة في حياتها وحتى في يوم رحيلها فكانت وستبقى نموذج حي لكل سيدات مصر وشبابها ليقتدوا بها كيف يصبحن سيدات صالحات في خدمة وطنهم.

مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب حماه الوطن جيهان السادات وسام الكمال الرئيس عبد الفتاح السيسي جنازة عسكرية

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