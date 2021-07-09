عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصرية حتى النخاع ولأخر لحظة.. تفاصيل جديدة لا تعرفها عن جيهان السادات

جيهان السادات
جيهان السادات

كشف الكاتبة الصحفية نوال مصطفى، تفاصيل جديدة بشأن حياة قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الراحلة جيهان السادات، مؤكدة أن حياتها حافلة بالمواقف الرائعة.


وأضافت نوال مصطفى، في حوار لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الجمعة، أن كانت لطبيب مصري وأم بريطانية، وأهل جيهان السادات كانوا رافضين لزواج جيهان من السادت، متابعة أن جيهان السادات كان لها موقف قوي حت تمت الموافقة على الزواج.


وتابعت  الكاتبة الصحفية نوال مصطفى، أن جيهان السادات كانت خلف الرئيس أنور السادات بكل قوة وخير داعم له في كل المواقف الصعبة، لافتة إلى أنه حدث هجوم على جيهان السادات بعد قانون الاحوال الشخصية وخاصة أنه انتشر بعد ذلك في عهد دولا عربية.


وأكملت الكاتبة الصحفية نوال مصطفى، أن جيهان السادات وطنية حت النخاع وحتى أخر لحة في حياتها ولها مواقف كثيرة تبرز هذا الأمر، لافتة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم لها كل ما تستحق وقدم لها وسام رفيع وحضر جنازتها.

ولدت السيدة جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات في 29 أغسطس 1933 في جزيرة روضة بالعاصمة المصرية القاهرة وهي ابنة الطبيب المصري صفوت رؤوف والبريطانية جلاديس تشارلز كوتريل.     

جيهان السادات أم الأبطال   
حصلت جيهان السادات على بكالوريوس الأدب العربي من جامعة القاهرة عام 1977، ثم ماجستير الأدب المقارن عام 1980، ثم دكتوراه في الأدب المقارن 1986، لتعمل بهيئة التدريس بجامعة القاهرة.


كان أول لقاء بين الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقرينته في مدينة السويس، عندما كانت عند أحد أقاربها  في صيف عام 1948، وكان عمرها 15 عاما، وأعجبت "جيهان" بشخصية الرئيس الراحل أنور السادات وقررت الزواج منه رغم أنه كان متزوجا ولديه 3 بنات هم رقية وراوية وكاميليا.


كانت السيدة جيهان السادات شاهدة أصيلا على تاريخ مصر منذ منتصف القرن العشرين، بداية من ثورة يوليو عام 1952، مرورا بنكسة يونيو 1967، وحرب أكتوبر المجيدة عام 1973، واغتيال الرئيس الراحل أنور السادات في احتفالات أكتوبر عام 1981، وكذلك ثورتي 25 يناير 2011، و 30 يونيو 2013.


أصدرت السيدة جيهان السادات كاتبين من تأليفها، الأول هو كتاب "سيد من مصر"، ويحتوي على مذكراتها وتجاربها خلال العمل السياسي كقرينة الرئيس الراحل أنور السادات، أما المؤلف الثاني والذي نشر في عام 2009 وهو كتاب "أملي في السلام" والذي تقدم فيه رؤية سياسية لما تشهده منطقة الشرق الأوسط وطرق التوصل إلى سلام حقيقي.

وفاة جيهان السادات
 

تعد السيدة جيهان السادات شاهدة رئيسا على العديد من الأحداث التاريخية التى مرت على مصر منذ ستينيات القرن الماضي نظرا لأنها كانت قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام، وقريبة بشكل كبير من كواليس المشهد السياسي والعسكري أيام حرب أكتوبر المجيدة، بجانب زيارتها لمصابي حرب أكتوبر لرفع روحهم المعنوية بعد الحرب وتلبية احتياجاتهم.


ورحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السيدة جيهان السادات بعد تعرضها لأزمة صحية كانت قد نقلت على إثرها إلى مركزا طبيا عالميا لتلقي العلاج ضد السرطان، ونعت رئاسة الجمهورية وفاة السيدة جيهان السادات في بيانها قائلة:

"إن السيدة جيهان السادات قدمت نموذجا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث وأعاد لها العزة والكرامة".

 

نوال مصطفى أنور السادات جيهان السادات الاحوال الشخصية عبد الفتاح السيسي

موضوعات متعلقة

اللحظات الأخيرة في حياتها.. من هي جيهان السادات أم الأبطال؟

ترشيحاتنا

السلطات الإيرانية تكشف تفاصيل جديدة عن انفجار طهران

منى زكي عن جيهان السادات: أحبت وطنها بصدق فأحبها الجميع

إنتاج أول قهوة في العالم تمنح الأشخاص نفسا منعشا

دراسة: لقاحات فيروس كورونا لا تؤثر على الرضاعة الطبيعية

تعرف علي ضوابط عمل لجنة تسجيل أصناف الحاصلات الزراعية

رغم ظهورها في كليب الدنيا بترقص.. هدى المفتي تلغي متابعة عمرو دياب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يهنئ الزمالك بـ لقب نادي القرن

إيداع فتاة التيك توك موكا حجازى إحدى دور الرعاية

خالد الغندور يهاجم شوبير عقب فوز الأهلي أمام المقاولون العرب

التطعيم مستمر.. الصحة تنفي توقف التطعيم بلقاح استرازينيكا

السعودية تعلن تعذر رؤية هلال ذي الحجة

السعودية تعلن موعد أول أيام عيد الأضحى

رغم ظهورها في كليب الدنيا بترقص.. هدى المفتي تلغي متابعة عمرو دياب

سأذبحه لو انتقل للزمالك.. خالد الغندور يحرج إكرامي بسبب رمضان صبحي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. هذه العلامة تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم

طريقة عمل الكبدة الجملي بالردة بطرق مختلفة

طريقة عمل الجريش في عيد الأضحى.. 5 وصفات للأكلة الخليجية أبرزها الأحمر

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

فيديو

فيديو جراف| كل ما تريد معرفته حول الغرق الجاف وطرق علاجه

التفاوض بحسن نية.. ماذا جرى في جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة

عنتيل جديد في المنيا.. استدرج أكثر من 20 سيدة وصورهن بغرفة نومه

فيديوجراف..بياعة بطيخ.. جيهان فاضل تظهر في فيديو غريب من كندا

المزيد

ساحة رأي

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

اﻟﻤﺰﻳﺪ