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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 6 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بالمعصرة

المضبوطات
المضبوطات

تمكنت قوات الأمن من ضبط 6 أشخاص ، مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة - الفيوم" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.

 

وكانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة أكدت قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

 

وأمكن ضبط  6 أشخاص حال تواجدهم داخل غرفة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه ملك أحدهم، وعُثر بداخلها على حفرة قطرها 1 متر بعمق 5 أمتار  - وأدوات الحفر والتنقيب.

 

بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

وزارة الداخلية الحفر التنقيب الاثار قسم شرطة المعصرة المعصرة

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