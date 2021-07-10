خلال لقائه وزير الأوقاف.. فودة: صكوك الأضاحي عمل اجتماعي رائد

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، دعمه مشروع صكوك وزارة الأوقاف، لأنه عمل اجتماعي رائد.



جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بالقاهرة، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء.



واستقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، اليوم السبت لبحث التعاون في الأعمال المشتركة بمحافظة جنوب سيناء والتي كان أبرزها التجهيز لافتتاح مسجد الروضة كواحد من أهم مساجد مدينة الطور على مساحة 1800م بخلاف اللاند سكيب وذلك خلال احتفالات الدولة المصرية بانتصار أكتوبر المجيد، بالإضافة لإنشاء مسجد جامع بمدينة نويبع وفرش مسجد الروضة بمدينة الطور .



كما ناقش المحافظ مع وزير الأوقاف فتح باب النقل للأئمة الراغبين للعمل بمحافظة جنوب سيناء بالحوافز الإضافية المقررة للعاملين بجنوب سيناء 300% ، مع توفير سكن للإمام ، وذلك لدعم العمل بالمناطق البدوية بالمحافظة .



من جانبه، وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشكر للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على اهتمامه بكل ما يتصل بشئون الأئمة والمساجد بالمحافظة ، ودعمه الشديد لمشروع صكوك أضاحي الأوقاف، حيث أشاد المحافظ بهذا المشروع وآلية عمله وتنظيمه، واصفًا إياه بأنه عمل اجتماعي رائد.



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