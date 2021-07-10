عشاق مصر .. الشارتر يعيد الحياة للسياحة الروسية في شرم الشيخ .. وهذه أبرز المزارات

مسافرون: زيادة السياحة الروسية لمصر

فرحة كبيرة عمت القطاع السياحي بجنوب سيناء فور قرار الرئيس بوتين بعودة رحلات الطيران الشارتر لشرم الشيخ بعد انقطاع دام قرابة ٦ سنوات علاوة علي الأزمة العالمية لفيروس كورونا .



وقال أحمد السمري القنصل الفخري لروسيا بشرم الشيخ أن السياح الروس متشوقين للعودة لشرم الشيخ والغردقة مشيرا إلي أنه خلال اسبوع سوف يعود السياح الروس عن طريق ٢٨ شركة طيران شارتر مشيرا إلى أن الموسم السياحي الأعلى للروس خلال الشتاء ويبدأ من أغسطس القادم.

وأضاف السمري أن السياح الروس محبين لمصر مشيرا إلي أن قرار الرئيس بوتين لغي كل أشكال حظر الطيران لمصر .



وقال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء ان قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعودة السياحة الروسية الى مصر من جديد بعد توقف دام قرابة 6 سنوات هو بمثابة انفراجة كبيرة لقطاع السياحة المصري وعودة 3 ملايين سائح روسي بشكل تدريجي لمصر كانوا يزورون مدن البحر الأحمر وجنوب سيناء.



وأضاف عبد اللطيف ان الجهود التي قامت بها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وما تم من إجراءات كبيرة في تأمين المطارات وعمليات الإحلال والتجديد بالمنتجعات السياحية والسيطرة على وباء كورونا وتطعيم العاملين بالقطاع وما تم من إنجازات ومشروعات في قطاع السياحة مثل الاكتشافات الأثرية وموكب المومياوات الملكية وقرب افتتاح المتحف المصري الكبير كل هذا يؤكد ان مصر تتمتع بالأمن والأمان والاستقرار الذي شجع الرئيس الروسي على قرار عودة شعبه الى زيارة مصر والاستمتاع بمعالمها السياحية والشاطئية التي يمثل لهم العشق الكبير.



وتوقع عبد اللطيف ان الموسم الصيفي الحالي سيشهد طفرة في السياحة الوافدة لمصر وينشط القطاع الذي عاني لسنوات كثيرة جراء الاحداث المتلاحقة وآخرها ازمة كورونا العالمية.



ونوه رئيس جمعية مسافرون إلى ان السياح الروس ووكلاء السياحة والسفر الروس طالبوا مرارا وتكرارا بعودة السياحة الروسية لمصر نتيجة لتزايد الطلب على المقصد السياحي المصري والخسائر التي تكبدوها بسبب توقف السياحة الروسية لمصر .



وأكد عبداللطيف ان الطلب الروسي على زيارة شرم الشيخ والغردقة سيتزايد بشكل سريع خلال الأيام القادمة متوقعا ان يشهد شهر أغسطس تواجد الروس بشكل مكثف في المنتجعات المصرية .



ودعا الى ضرورة منح تسهيلات في المطارات المصرية لاستقبال الطائرات الشارتر والعمل على تخفيض رسوم الهبوط بها كمرحلة اولى ونوع من عناصر الجذب وكذلك تكثيف رحلات الطيران المصري الى المدن الروسية المختلفة.



وذكر عبد اللطيف أن قرار لجنة كورونا بزيادة نسب الاشغالات بالفنادق السياحية الى 75% جاء في توقيته ليكون هناك فرصة لاستقبال أعداد أكبر من السياح خاصة أن عودة الروس في هذا التوقيت يشجع دولا أخرى ومنظمي الرحلات حول العالم بإعداد رحلات سياحية لمصر .

واضاف احمد الشيخ الخبير السياحي ورئيس شعبة السياحة والفنادق بالغرفة التجارية بجنوب سيناء إن قرار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بإلغاء حظر الطيران إلى مدن البحر الأحمر هو قرار انتظره ملايين العاملين بالقطاع السياحى وذلك لما له من أهمية تمثل انفراجة سياحية لمصر والعاملين بها وخاصة بعد حظر الطيران إلى شرم الشيخ والغردقة بعد سقوط الطائرة الروسية لمدة 6 سنوات بدأت فى سنة 2015 .



مشيرا إلي أن السياحة الروسية القادمة إلى مدن البحر الأحمر كانت تمثل 70 % من إجمالى السياحة الوافدة إلى مصر ومصدر دخل كبير من العملة الصعبة حيث وصلت نسبة السائحين الروس إلى مصر قبل سقوط الطائرة الروسية سنة 2015 الى أكثر من 3 مليون سائح روسى سنويا حيث كان يستقبل مطار شرم الشيخ يوميا 10 آلاف سائح روسى فقط من إجمالى جميع الجنسيات القادمة إلى شرم الشيخ.



وتابع الشيخ أن السائح الروسى عاشق لمصر وشعبها مع اختلاف الثقافات والأجيال ولكن على مدار 20 سنة احتضنت مصر الملايين من السياحة الروسية.

وأضاف الشيخ أنه عكس ما يقال عن السائح الروسي فإن السائح الروسى سائح ليس بالفقير كما يعتقد البعض فهو سائح مثقف ومتعلم ويحب السفر ولكن ما يتم عرضه على السائح الروسى هو ما يجعله لا ينفق .



فما تتبعه بعض شركات المنظمة للرحلات الروسية من بيع المنتج السياحى المصرى بأنه منتج رخيص وذلك لأنهم يسوقون لمنتجعات سياحية بها إقامة شاملة الوجبات والمشروبات ولا يروجون لمقومات سياحية فالسائح لا يأتى بأموال معه نظر لانه يعلم بأن إقامته شاملة الأكل والشرب والانتقالات .



وتسأل الشيخ لماذا يحضر السائح أموال معه لينفقها ولكن إذا علم السائح الروسى بأنه قادم لزيارته مقومات سياحية تمتلكها جنوب سيناء أو البحر الأحمر فبذلك سوف ينفق أموال كثيرة على زياراته المناطق السياحية التى عرضت عليه فى دولته قبل سفره إلى شرم الشيخ فجنوب سيناء لديها الكثير من الكنوز والمقومات التى يستمتع السائح بها.



وعرض الخبير السياحي أحمد الشيخ بعض المزارات الطبيعية والسياحية التي يعشقها السياح الروس وكان أبرزها

1- محمية نبق

2 – محمية رأس محمد

3 – مضيق تيران

4 - ميناء دهب البحرى على خليج العقبة الذى استخدمه العرب الأنباط بسيناء منذ نهاية القرن الثانى قبل الميلاد لخدمة التجارة بين الشرق والغرب

5 - قلعة نويبع بمنطقة الترابين والتى ارتبطت بأسرة محمد على حيث أنه لما تسلم محمد على حكم مصر 1805م استولى على قلاع الحجاز وجعل من نفسه حامياً للحرمين الشريفين

6-- قلعة صلاح الدين بجزيرة فرعون

7 -- منطقة سرابيت الخادم والمغارة ووادى النصّب

8 – دير سانت كاترين وجبل موسى وجبل كاترين وجبل الخديوى عباس

9-- حمام موسى بالطور والذى يستخدم كعلاج لامراض الروماتيزم والامراض الجلدية

10— وادى سيل اسلا

11— بير صغير

12—وادى جنى

13 –دير السبع بنات

14 –الكانيون الابيض والكانيون الملون

15 --حمام فرعون

16 -- عيون موسى وهى العيون التى تفجرت لنبى الله موسى وشعبه أثناء خروجهم من مصر عبر سيناء

17- قلعة الجندى بوسط سيناء

18 - عين حضرة

19 - وادى مندر

20 - منطقة راس كاتى بمنطقة الهضبة

21 - محمية بلو هول

22 - ابو جالوم

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