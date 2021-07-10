مصرع شخصين وإصابة 3 في حادثين منفصلين بأسوان

لقى شخصان مصرعهما، فيما أصيب 3 آخرون بجروح متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادثين داخل نطاق محافظة أسوان .

ففي مركز إدفو شمال أسوان، شهد الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة، حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالقرب من الكيلو 90، وتم نقل 3 مصابين فى الحادث إلى مستشفى إدفو لتلقى العلاج اللازم.

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فيما تلقى مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، بلاغاً يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية "موتوسيكل" فى منطقة وادى عبادى نمرة 3 بمركز إدفو، وتبين مصرع “على .إ.ص، 12 سنة، و"محمود .ع.ع”، 17 سنة، وتم نقلهما إلى مشرحة إدفو العمومية.