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رئيس التحرير
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تعليم

وزير التعليم: سننشر امتحان عربي الثانوية العامة كاملا على موقع الوزارة غدا

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة سوف تنشر غدا نسخة كاملة من امتحان اللغة العربية الذي اداه طلاب الثانوية العامة 2021 اليوم، بعد امتحان الشعبة الأدبية ولكن بدون اجابات.

 

ورصدت عدسة “صدى البلد”، اليوم السبت" مع انتهاء أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2021 آراء طلاب الثانوية العامة فى إمتحان مادة اللغة العربية.

 

وقالت منى أحمد ان الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط على الرغم من وجود بعض الأسئلة غير المباشرة والتى تسببت فى استغراق الكثير من الوقت لحلها.

 

وأوضحت هدى السيد أن الامتحان كان سهلا ولكنه كان دسما على الوقت المحدد، وهو ما تطلب الحل بسرعة دون التركيز فى الأسئلة.

 

وأعربت سهى محمد عن إستيائها من الامتحان، وقالت إنه صعب بالنسبة للمنهج المقرر، وأنها استغرقت وقتا كبيرا لفهم الأسئلة نظرا لصعوبتها.

 

كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أكد أن امتحانات الثانوية العامة 2021 تسير بشكل رائع أكثر من أي عام مضى.

 

وقال وزير التربية والتعليم : لا توجد مشكلة لدينا في امتحانات الثانوية العامة 2021 ، ويعمل معنا في منظومة امتحانات الثانوية العامة 2021 جميع الأجهزة السيادية في غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم.

 

وأضاف وزير التربية والتعليم أن ضبط الطالب الذي صور امتحان عربي الثنوية العامة خلال خمس دقائق من تداول الامتحان سببه التقنيات عالية المستوى التي تم اعدادها من فرق التطوير التكنولوجي والاجهزة السيادية للسيطرة على منظومة بها 700 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

 

واستكمل وزير التعليم تصريحاته: “لعلكم تشاهدون فرق العمل داخل غرف العمليات المركزية وغرف عمليات الانترنت والمجهود الهائل في كل مكان في مصر”.

 

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الأمور تسير بشكل رائع خارج وداخل لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية ، بالمقارنة بأي عام مضى .

 

وقال الوزير : ان شاء الله نستكمل باقي الامتحانات بنجاح بالتعاون بيننا جميعا ، وبدون القفز الى استنتاجات وخلق حالة جدل على السوشيال ميديا ، فنحن نرى كل اللجان والأجهزة وأتمنى ان نثق ان الدولة لن تسمح بأى تجاوز  مهما حاول البعض من اصحاب النفوس الضعيفة.

 

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفقد اليوم، سير أعمال امتحانات الثانوية العامة 2021  ، وذلك بمقر مدرسة "الخديوية الثانوية" بإدارة السيدة زينب التعليمية.

وحرص الدكتور طارق شوقي على تفقد لجان الامتحانات، ووجه للطلاب كلمات التشجيع، متمنيًا لهم التوفيق فى أداء الامتحانات، كما طالبهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والنصائح الطبية الكفيلة بالحفاظ على سلامتهم داخل وخارج اللجان.

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