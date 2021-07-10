وكيل وزارة الري: خطة لتأمين احتياجات مصر المائية حتى عام 2050

أكد الدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الموارد المائية والري، أنه تم وضع خطة لتأمين احتياجات مصر المائية حتى عام 2050 ، كما عملت للوزارة منذ 2017 لحل مشكلات كانت موجودة منها العجز المائي الذي تم التغلب عليه بإنشاء 100 محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي، بالإضافة إلى الحد من المحاصيل الشرهة في استخدام المياه كالأرز والقصب.



جاء ذلك في كلمته خلال حوار مفتوح حول طرق إدارة الموارد المائية بمصر في ظل التحديات المائية اليوم السبت، بحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري.



وقال إن هناك اجتماعات دورية مكثفة بين وزارتي الري و الزراعة لمناقشة توفير احتياجات مياه الشرب في إطار تنسيق متكامل لمواجهة التحديات.



وأشار إلى أنه في عام 2016 استعرضت الوزارة التحديات المائية وتم وضع استراتيجية مائية مكونة من أربعة محاور هي تنمية الموارد المائية هي، ترشيد استهلاك المياه، تحسين نوعية المياه والصرف الزراعي والمحور الرابع والأخير تهيئة البيئة المناسبة لتطبيق الاستراتيجية المائية منها توفير المعلومات وتحسين المناخ التشريعي.



ولفت إلى أن التغيرات المناخية كان تحدي كبير عملت عليه الوزارة واستطاعت تنفيذ مشروعات بـ10 مليارات جنيه، كما أن الوزارة تتابع ملف إدارة المياه يوميا واحتياجات كل محافظة، والبدء في المشروع القومي لتأهيل الترع والوزراء مستمرة في تحديث خططها لمواجهة التحديات المائية حاليا ومستقبلا.