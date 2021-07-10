طلاب الثانوية العامة بالغردقة: امتحان اللغة العربية في مستوى الطالب المتفوق

أكدت مجموعة من طلاب الثانوية العامة بالغردقة ، صعوبة امتحان اللغة العربية، حيث سادت حالة من الغضب على الطلاب بسبب صعوبة الامتحان وضيق الوقت و أكد الطلاب بأن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتفوق وأن هناك أسئلة صعبة وأن وقت الامتحان كان قصير جدا ولم يسعهم الوقت لكتابة الإجابة

غياب 12 طالبا و145 مراقبا فى أول يوم لامتحانات الثانوية العامة بالبحر الأحمر

كما كشفت كشوف الغياب والحضور بلجان الثانوية العامة فى أول امتحاناتها اليوم غياب 12 طالب، وكذلك عدم حضور 145 مراقب ثانوى عام على مستوى لجان البحر الأحمر الـ 19 بمدن المحافظة .

وأكد مصدر من مديرية التربية والتعليم، أن غرفة العمليات لم ترصد أى مشكلات فى لجان الثانوية العامة بالبحر الأحمر حتى الان، مؤكدا على ان جميع لجان الامتحانات تسير بشكل طبيعى.

وكان شهد محيط لجان الثانوية العامة بمحافظة البحر الأحمر، تشديدات أمنية لتأمين سير عملية الامتحانات، حيث أغلقت الأجهزة الأمنية الطرق الفرعية المؤدية للمدارس، وقامت بخلق طرق جانبية أمام اللجان لعبور السيارات .

ونظمت لجان الامتحانات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية عملية دخول الطلاب للمدارس التى تعقد بها الامتحانات نظام بعد التفتيش بالعصا الالكترونية ، والمرور على بوابات التعقيم والتأكد من إرتداء الكمامة .

فيما شهد محيط لجنة مدرسة الشهيد حسن كامل الثانوية العسكرية طوابير طويلة من الطلاب من بداية التاسعة والنصف، حتى إغلاق باب اللجنة لبدأ الامتحان، مع تواجد تشديدات أمنية من قبل الأجهزة الأمنية لتنظيم الطلاب.