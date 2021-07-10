بشرة خير.. نواب البرلمان عن قرار عودة السياحة الروسية: تحقق انتعاشاً كبيراً بالقطاع.. وتعطي رسائل إيجابية للعالم عن مدى الأمان بمصر

النائب عبدالرحيم كمال: عودة السياحة الروسية تحقق انتعاشًا كبيرًا بالقطاع السياحي

علاء عابد: عودة السياحة الروسية رسائل إيجابية للعالم عن مدى الأمان بمصر

برلماني: قرار عودة الطيران الروسي إلى مصر رسميًا شهادة ثقة دولية

قالت السفارة المصرية في موسكو اليوم الجمعة إن السياح الروس الذين سيتوجهون إلى مصر يمكنهم الحصول على التأشيرة في المطار عند وصولهم، كما أكدت أنها تعمل بانتظام ومستعدة لتقديم أي عدد من التأشيرات.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مستشار السفارة المصرية في موسكو، أحمد عبد المعز، قوله إن السفارة والقنصلية المصرية في موسكو، تعملان بانتظام، لكن بسبب الوباء يحتاج الروس إلى تحديد موعد مسبقا على موقع البعثة الدبلوماسية.

وقال المتحدث إن الروس الذين تم تطعيمهم بلقاح "سبوتنيك V" لا يحتاجون إلى شهادة اختبار PCR سلبي، فهم يحتاجون فقط إلى شهادة تؤكد استلام مكونين من اللقاح.

وأوضح أن الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح يتعين عليهم القيام بأحد أمرين: إما اختبار PCR الذي يتم إجراؤه في غضون 72 ساعة، أو اختبار PCR الذي يتم إجراؤه في المطارات بمصر، وفي هذه الحالة يتعين الالتزام بالحجر الصحي لعدة ساعات إلى حين ظهور نتائج الاختبار.

ورفع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رسميا أمس الخميس الحظر المفروض منذ عام 2015 على تسيير الرحلات الجوية إلى منتجعات مصر السياحية.

واكد نواب البرلمان على أهمية عودة السياحة الروسية لمصر مرة أخرى، مؤكدين دورها في تحقيق انتعاش للاقتصاد، ورفع حجم النقد الأجنبي.

وأكد النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، أن عودة السياحة الروسية سوف تحقق انتعاشا كبيرا داخل القطاع السياحي، وذلك في ضوء ما تبذله الحكومة المصرية من رفع الإمكانيات والخدمات المقدمة للسائحين بشكل عام وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، داخل المطارات والفنادق والمطاعم وغيرها.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن القطاع السياحي من أهم القطاعات التي تؤثر بشكل كبير في الاقتصاد المصري، حيث إنه صناعة تصديرية تجلب نحو 12 مليار دولار، وعودة السياحة الروسية سيحقق طفرة حقيقة في إيرادات القطاع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف «كمال»، أن عودة السياحة الروسية ستحقق انتعاشا داخل القطاع السياحي، وترفع من الإيرادات الخاصة بالنقد الأجنبي، لأنها واحدة من أهم المصادر الدولارية للاقتصاد المصري.

ولفت إلى أنه في عام 2010 زار مصر أكثر من 2.5 مليون سائح روسي، وكانوا من أكبر الوفود السياحية في مصر، خاصةً في مناطق شرم الشيخ ومرسى علم والغردقة، ولكن بعد عام 2011 وحالة عدم الاستقرار الأمني التي شهدتها البلاد، ثم حادث الطائرة الروسية في عام 2015، توقفت تمامًا السياحة الروسية وعودتها في الوقت الراهن أمر جيد جدًا، ولكنه يأتي في ظل ظروف استثنائية بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن قرار عودة السياحة الروسية، كان متوقعا بعد سنوات من التوقف دام لمدة 6 سنوات، خاصة بعد التقارير الإيجابية التي أكدتها لجان فحص مطارات الغردقة وشرم الشيخ، وبعد انتظام الخطوط بين القاهرة وعدة مدن روسية.

ولفت «كمال»، إلى أن عودة السياحة الروسية سيساهم في انتعاش القطاعات المتشابكة مع قطاع السياحة مثل قطاع النقل والطيران، فضلًا عن كونه يعطي رسالة إيجابية لكافة دول العالم وخاصةً الدول الأوروبية عن الأمن في مصر، ورسالة عالمية لقطاع السياحة وهذه أفضل دعاية يمكن الحصول عليها من الجانب الروسي بغض النظر عن أعداد السائحين الروسيين القادمين لمصر، مطالبًا بضرورة عمل عروض ترويجية وتسويقية مع تقديم تسهيلات أكثر للاستفادة من الوافدين لمصر من السائحين.

ورحب النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات بالبرلمان ، بقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالغاء قرار حظر الطيران العارض للمنتجعات المصرية ، مؤكدا أن عودة السياحة الروسية سيساهم في انتعاش القطاعات المتشابكة مع قطاع السياحة مثل قطاع النقل والطيران، فضلًا عن كونه يعطي عددا من الرسائل الإيجابية لكافة دول العالم وخاصة الدول الأوروبية عن الأمن في مصر.

وقال النائب علاء عابد في تصريحات له علي هامش زيارة لجنة النقل والمواصلات إلي محافظة جنوب سيناء لتفقد عدد من مشروعات الطرق والموانيء، إن القرار يعد بمثابة حملة دعائية لقطاع السياحة وهذه أفضل دعاية ترويجية ان مصر بلد الأمن والأمان ، مطالبًا بضرورة عمل عروض ترويجية وتسويقية للسائحين مع تقديم تسهيلات أكثر لهم.

وأكد عابد جاهزية مدينة شرم الشيخ وغيرها من المدن السياحية لاستقبال السائحين الروس، واتباع كافه الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على صحة الجميع في مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف عابد ، أن استئناف السياحة الروسية سيحقق انتعاشا كبيرا داخل القطاع السياحي، وذلك في ضوء ما تبذله الحكومة المصرية من رفع الإمكانيات والخدمات المقدمة للسائحين بشكل عام وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، داخل المطارات والفنادق والمطاعم وغيرها.

وأشار عابد إلي أن القطاع السياحي من أهم القطاعات التي تؤثر بشكل كبير في الاقتصاد المصري، حيث إنه صناعة تصديرية تجلب نحو 12 مليار دولار، وعودة السائح الروسي سيحقق طفرة حقيقة في إيرادات القطاع خلال الفترة المقبلة.

واشار النائب علاء عابد، إلي أن السياحة تحقق انتعاش للاقتصاد، وترفع من حجم النقد الأجنبي، لأنها واحدة من أهم المصادر الدولارية للاقتصاد المصري، وتفتح الباب أمام توفير فرص عمل للشباب، مما يؤدي الي تخفيض معدلات البطالة.

فيما أشاد النائب محمد سعيد الدابي وكيل لجنة السياحة والآثار بمجلس الشيوخ، بقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أصدره اليوم الخميس، بعودة الطيران الروسي إلى مصر رسميا بعد حظر دام 6 سنوات، مؤكدا أن القرار شهادة ثقة دولية في الطيران المصري واستقرار الأوضاع الداخلية، خاصة بعد النجاحات التي حققتها الدولة في هذا القطاع.

وأوضح الدابي في تصريحات له، أن القرار جاء بعد سلسة طويلة من المفاوضات بين البلدين للتأكد من أمان وسلامة المطارات المصرية وهو ما أثبتته الحكومة المصرية بتطوير قطاع الطيران، وهو ما أشادت به الوفود الخارجية وعلى رأسها الوفد الروسي، لذلك أعلنت روسيا عودة الطيران الرسمي بين القاهرة وموسكو.

وتابع وكيل سياحة الشيوخ ان الطيران المصري اكتسب المزيد من الثقة الروسية خاصة بعد عودة الطيران في العديد من الدول الأوروبية التي رفعت الحظر من مصر، لذلك قررت روسيا أخيرا عودة الطيران بشكل كامل بين البلدين وتسيير الرحلات إلى كافة المطارات المصرية.

وأكد نائب البحر الأحمر على أهمية القرار في تنشيط حركة السياحة خاصة في ظل ثقل السياحة الروسية كمصدر رئيسي للسياح في مصر، متوقعًا زيادة رحلات الطيران بين البلدين خلال الفترة المقبلة بعد القرار الروسي بعودة الطيران، الأمر الذي يشجع المزيد من الدول على القدوم إلى مصر وتنشيط قطاع السياحة بعد فترة من الركود.

