بالصور.. بدء استطلاع هلال شهر ذو الحجة

يستعد المعهد القومي للبحوث الفلكية الآن لإستطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام 1442 هجريا، وذلك بالتنسيق مع دار الإفتاء وتعلن «الإفتاء» عن مدى تحقق رؤية هلال شهر ذي الحجة، وإعلان موعد وقفة عرفات، وأول أيام عيد الأضحى المبارك، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.



وصرح الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، فى تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن المعهد سوف يقوم اليوم باستطلاع هلال شهر ذو الحجة لعام 1442 هجريا.

وأكد الدكتور ياسر عبد الهادي أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، (مرصد حلوان) أن المعهد سوف يقوم باستطلاع هلال شهر ذي الحجة من خلال لجان المعهد المتواجدة بالقاهرة وخارج القاهرة.



واضاف الدكتور ياسر أن اللجان التى سوف تقوم بلاستطلاع هي : حلوان (مقر المعهد) - أسوان - قنا - سوهاج - الخارجة - الفيوم

وأشار الدكتور ياسر أن أماكن استطلاع الهلال تكون بعيدة عن أضواء وإضاءة المدن، أن الرصد سوف يكون بعد غروب الشمس مباشرة عن طريق التلسكوبات والعين المجردة.



من جانب آخر أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن منهجها في رؤية الهلال ، قائلة إن الرؤية تكون لجميع الشهور، ولا تقتصر على الشهور التي تتعلق بها العبادات الشرعية الإسلامية؛ وهي شهر رمضان وشوال وذي الحجة؛ وحتى تنضبط رؤية هلال رمضان وهلال ذي القعدة، وذلك من أجل الوصول إلى أصوب تحديد لأوائل الشهور الثلاثة ذات الأهمية في عبادة المسلمين.

السعوديه تعلن تعذر رؤية هلال ذي الحجة



أعلنت المملكة العربية السعوية تعذر رؤية هلال ذي الحجة مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1442هـ وبهذا يكون اليوم السبت المكمل لشهر ذي القعدة، والأحد هو أول أيام شهر ذي الحجة لهذا العام 1442.



وكانت المحكمة العُليا دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1442هـ الموافق 9 يوليو 2021.



وكانت دار الإفتاء المصرية أعلنت أنها تترقب نتيجة استطلاع المملكة العربية السعودية لهلال ذي الحجة، كونها بلد المنسك وارتباط شهر ذي الحجة بمناسك الحج ومواقيته، وبالتالي سيكون يوم التروية الموافق 8 ذي الحجة هو يوم الأحد الموافق 18 يوليو 2021، فيما سيكون موعد وقفة عرفات 2021 يوم الاثنين 19 يوليو الجاري، ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك 2021 هو يوم الثلاثاء 20 يوليو الجاري، وتليه أيام التشريق الثلاثة.

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