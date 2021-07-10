عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالصور.. بدء استطلاع هلال شهر ذو الحجة

صدى البلد

يستعد المعهد القومي للبحوث الفلكية الآن لإستطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام 1442 هجريا، وذلك بالتنسيق مع دار الإفتاء وتعلن «الإفتاء» عن مدى تحقق رؤية هلال شهر ذي الحجة، وإعلان موعد وقفة عرفات، وأول أيام عيد الأضحى المبارك، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.


وصرح الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، فى تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن المعهد سوف يقوم اليوم باستطلاع هلال شهر ذو الحجة لعام 1442 هجريا.

 

وأكد الدكتور ياسر عبد الهادي أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، (مرصد حلوان) أن المعهد سوف يقوم باستطلاع هلال شهر ذي الحجة من خلال لجان المعهد المتواجدة بالقاهرة وخارج القاهرة.


واضاف الدكتور ياسر أن اللجان التى سوف تقوم بلاستطلاع هي : حلوان (مقر المعهد) - أسوان - قنا - سوهاج - الخارجة - الفيوم

 

وأشار الدكتور ياسر أن أماكن استطلاع الهلال تكون بعيدة عن أضواء وإضاءة المدن، أن الرصد سوف يكون بعد غروب الشمس مباشرة عن طريق التلسكوبات والعين المجردة.


من جانب آخر أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن منهجها في رؤية الهلال ، قائلة إن الرؤية تكون لجميع الشهور، ولا تقتصر على الشهور التي تتعلق بها العبادات الشرعية الإسلامية؛ وهي شهر رمضان وشوال وذي الحجة؛ وحتى تنضبط رؤية هلال رمضان وهلال ذي القعدة، وذلك من أجل الوصول إلى أصوب تحديد لأوائل الشهور الثلاثة ذات الأهمية في عبادة المسلمين.

السعوديه تعلن تعذر رؤية هلال ذي الحجة


أعلنت المملكة العربية السعوية تعذر رؤية هلال ذي الحجة مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1442هـ وبهذا يكون اليوم السبت المكمل لشهر ذي القعدة، والأحد هو أول أيام شهر ذي الحجة لهذا العام 1442.


وكانت المحكمة العُليا دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1442هـ الموافق 9 يوليو 2021.


وكانت دار الإفتاء المصرية أعلنت أنها تترقب نتيجة استطلاع المملكة العربية السعودية لهلال ذي الحجة، كونها بلد المنسك وارتباط شهر ذي الحجة بمناسك الحج ومواقيته، وبالتالي سيكون يوم التروية الموافق 8 ذي الحجة هو يوم الأحد الموافق 18 يوليو 2021، فيما سيكون موعد وقفة عرفات 2021 يوم الاثنين 19 يوليو الجاري، ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك 2021 هو يوم الثلاثاء 20 يوليو الجاري، وتليه أيام التشريق الثلاثة.

IMG-20210710-WA0071
IMG-20210710-WA0071
IMG-20210710-WA0069
IMG-20210710-WA0069
IMG-20210710-WA0068
IMG-20210710-WA0068
IMG-20210710-WA0070
IMG-20210710-WA0070
IMG-20210710-WA0067
IMG-20210710-WA0067
IMG-20210710-WA0065
IMG-20210710-WA0065
IMG-20210710-WA0066
IMG-20210710-WA0066
IMG-20210710-WA0064
IMG-20210710-WA0064
IMG-20210710-WA0063
IMG-20210710-WA0063
IMG-20210710-WA0061
IMG-20210710-WA0061
IMG-20210710-WA0062
IMG-20210710-WA0062
IMG-20210710-WA0058
IMG-20210710-WA0058
IMG-20210710-WA0059
IMG-20210710-WA0059
IMG-20210710-WA0060
IMG-20210710-WA0060

ترشيحاتنا

عاجل | نهائي يورو 2020 بين إنجلترا وإيطاليا مهدد بالإلغاء.. تفاصيل

الرئيس التونسي يشكر السيسي على إرسال شحنة مساعدات طبية لمواجهة كورونا

بعد جلسة مجلس الأمن.. التعامل مع أزمة سد النهصة وخطوات حلها

وكأن مآسي الحرب لا تكفي.. هل تعود أفغانستان إلى سجن طالبان المتزمت؟

إحلال السيارات اختياري وليس إجباري على أي مواطن.. تفاصيل

دار الإفتاء: الثلاثاء 20 يوليو أول أيام عيد الأضحى 1442

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل لوزير التعليم حول ماحدث في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

بفستان مكشوف.. زوجة عماد متعب تثير الجدل في أحدث ظهور لها

رطوبة ودرجة حرارة عالية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 72 ساعة القادمة

نجوم في المستشفى.. هاني شاكر داخل العناية المركزة.. وهذه حالة عادل إمام

ضبط عامل دليفرى بتهمة اغتصاب شقيقته القاصر في المنوفيه

تفاصيل 8 ساعات من اعترافات موكا حجازي: عايزة شهرة وفلوس ومارست الرذيلة مع أصحابي

الإمارات تمنع دخول مواطني هذه الدول لأراضيها.. تفاصيل

يورجن كلوب يطلب التعاقد مع نجم منتخب إيطاليا لتعويض رحيل محمد صلاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على متن طائرتين عسكريتين.. مصر ترسل مساعدات طبية لتونس

رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية لدولة اليونان

جدول تنظيف المنزل قبل العيد سريعا

يرجع للقرن الـ18.. رجل يعثر على مبنى من العظام والأسنان أسفل منزله|صور

فيديو

أمام مجلس الأمن.. شاب يرفع العلم المصري وسط مظاهرة إثيوبية

بمارس الرَذِيلة بفلوس.. اعترافات موكا حجازي بعد القبض عليها (فيديوجراف)

اختاره الله لي شريك حياتي .. هاجر أحمد تدخل العش الذهبي

فيديوجراف.. 5 أكاذيب في كلمة وزير الري الإثيوبي أمام مجلس الأمن

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ