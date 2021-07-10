ولا أفلام الرعب.. لعبة ملاهي تتأرجح في الهواء بركابها | شاهد

كادت تتحول أحد الاحتفالات بولاية ميتشجان الأمريكية، إلى حادث مأساوي بعد اختلال توازن أرجوحة ملاهي يستقلها عدد من الركاب الذين كادوا يلقون حتفهم.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، كانت الأرجوحة انفصلت عن بعضها وهي حافلة بالركاب وكادت تطيح بهم في الهواء، وذلك بمهرجان الكرز الوطني في مدينة ترافيرس مساء الخميس الماضي.

وجاء هذا المشهد وكأنه يجسد أحد أفلام الرعب، حيث لم يعلم الركاب بانهيار “الأرجوحة السحرية” كما يطلق عليها إلا بعد سماع تصدع الأعمدة الحديدية الخاصة بالأرجوحة.

ويوضح فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ارجوحة ملاهي محملة بعدد من الركاب تنكسر أحد أعمدتها وتتأرجح بشكل عشوائي وسط ذعر الركاب المتواجدين بالمكان.

وفي هذه الاثناء حاول المتفرجون إيقاف الأرجوحة قبل أن تسقط بشكل عنيف بركبها.

وفي النهاية تمكن المتواجدون بالمكان من وقف الارجوحة، عبر الإمساك بعمود الأرجوحة المكسور وتثبيته بمكانه حتى خفضت الأرجوحة سرعتها وتوقفت قبل أن تتحطم تماماً بالركاب.