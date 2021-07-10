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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعدادا لطوكيو.. ثنائي الأهلي ينضم لمعسكر المنتخب الأولمبي غدا

المنتخب الاولمبي
المنتخب الاولمبي

واصل المنتخب الاولمبي تدريباته علي الملعب الفرعي لاستاد القاهره استعداد للسفر الي اليابان للمشاركه في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠. 


بدأ المران بمحاضرة قصيرة للمدير الفني الكابتن شوقي غريب ركز خلالها على ضرورة الالتزام بتعليمات الجهاز الفني وأثني علي التزامهم منذ بداية المعسكر.

 ومن المقرر أن ينضم الثنائي ناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام لمعسكر الفريق. 

وحرص المهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ومحمد الشواربي عضو الاتحاد، على الحضور لفندق الإقامةوالاطمئنان على انطلاق المعسكر وكذلك التاكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.


كما تواجد مستر فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة، في المران ورحب به الكابتن شوقي غريب المدير الفني وقدمه للاعبين لإلقاء كلمة.


ووجه فينجادا كلمته للاعبين قائلا أنهم جيل متميز ولديه القدرة على تحقيق انجاز في طوكيو وأكد لهم أن معهم جهاز فني متميز.

تحقيق إنجاز

وقال إن الفريق الذي فاز علي البرازيل وتعادل مع كوريا في نوفمبر الماضي لديه القدرة على تحقيق إنجاز.


واستعاد معهم ذكريات قيادة منتخب البرتغال في اتلانتا في وجود نجوم مميزين.


ثم وجه الكابتن شوقي غريب كلمه للاعبين اكد خلالها علي ضرورة التركيز في الملعب فقط وايضا الحرص علي الالتزام بتعليمات الجهاز الطبي بقيادة الدكتور ايمن زين.

 
ثم ألقى الدكتور أيمن كلمة أكد فيها علي ضرورة الحرص بالالتزام بالاجراءات الاحترازية وعدم تناول اي ادويه الا بمعرفته  وكذلك الالتزام بارتداء الكمامه غالبية الوقت، وحرص محمد الشواربي عضو اللجنه الثلاثيه علي حضور المران.


ومن المقرر أن يخضع اللاعبون في المعسكر لثلاث مسحات طبيه قبل السفر الي اليابان حيث تم عمل المسحه الاولي اليوم واطمأن الجهاز الفني علي سلامة الجميع.

اتحاد الكرة اللجنة الثلاثية الإجراءات الاحترازية أحمد مجاهد اولمبياد طوكيو

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