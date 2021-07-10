وزير التعليم: سيطرنا على تسريب الامتحان لأول مرة.. والمجتهد سيفوز

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن هذا العام، هو المرة الأولى التي يتم فيها إحكام السيطرة على تسريب الامتحان، منوهًا بأن تسريب الامتحان قبل وقت اللجنة؛ كذب، ولم يحدث.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلاميين خيري رمضان، وكريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه تم ضبط الطلاب الذين حاولوا تسريب الامتحان، في 10 دقائق، من خلال غرفة العمليات، باستخدام الكاميرات، مشيرا إلى أن كل دقيقة تأخير في اللجنة؛ يتم تعويضها.

وأوضح أن أي عملية غش أو تسريب لن تؤثر على الطلاب المجتهدين، إذ أن المجتهد هو من سيفوز فقط، لافتا إلى أنه على الطالب فقط التركيز في ورقة الامتحان خلال وقت الامتحان.

وقال وزير التربية والتعليم: حذرنا كثيرا من الغش في امتحانات الثانوية العامة 2021 ، ولكن للأسف قام الطلاب المذكورون في هذا البيان بمحاولات للغش وتم ضبطهم ومعاقبتهم كما هو وارد في البيان.

وانطلقت صباح اليوم، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020 - 2021، وأدى 392 ألفا و863 طالبا وطالبة "بالشعبة العلمية"، الامتحان، في مادة اللغة العربية، من إجمالي 393 ألفا و883 طالبا وطالبة "بالشعبة الأدبية"، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.