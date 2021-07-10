وزير التعليم : ماعندناش امتحانات اتسربت النهاردة و “الوزارة مسيطرة”

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل ما تم تداوله بشأن تسريب امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2021 .

وقال وزير التربية والتعليم : مفيش تسريب خالص حصل النهاردة ، فالتسريب معناه وصول الامتحان للطلاب قبل توزيعه في اللجان وهذا لم يحدث نهائيا اليوم.

وأضاف وزير التربية والتعليم : ما حدث اليوم هو تداول لبعض اجزاء الامتحان كنوع من الغش الالكتروني.

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن الوزارة نجحت خلال 10 دقائق فقط من ضبط طالبين مسئولان عن تداول أجزاء من الامتحان على جروبات الغش بعد توزيعه في اللجان ، مشيرا إلى أن السرعة في ضبط هؤلاء الطلاب ناتجة عن التقنيات المطبوع بها الامتحانات بمساعدة اجهزة الدولة هذا العام.

وأكد الوزير أن قيام طالبين فقط بتصوير الامتحان من اكثر من 300 ألف طالب وطالبة يؤدوا الامتحان ، إن دل على شئ يدل على ان “الوزارة مسيطرة” هذا العام ، لان العام الماضي في نفس اليوم كان فيه 12 حالة تصوير امتحان .

وقال وزير التعليم : تم ضبط 8 طلاب تورطوا في الغش بوسائل مختلفة في لجان امتحانات الثانوية اليوم ، خسروا سنتين من عمرهم ، حيث تقرر حرمانهم من دخول امتحانات الثانوية العامة لمدة عامين وتم معاقبة ملاحظي لجانهم ، لارسال رسالة بان الغش لن يمر بدون عقاب.

وأضاف وزير التعليم : الغش يعد اهدارا لكل جهود الدولة واهدارا لجهد الطلاب المجتهدين.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الغش في الامتحانات ظاهرة اجتماعية كبيرة منذ سنوات طويلة ، وقال الوزير “مش المفروض ان تبقى الامتحانات حالة حرب ” .

وقال : لو ما كانش عندنا غش كنا سمحنا بدخول التابلت وفتحناه وسمحنا بتحميل جميع التطبيقات المفيدة عليه ، لكن اللي منعنا من كده هو الغش ، وبالتالي فالغش يحرم الطالب المجتهد من مزايا يمكن ان تمنحها الدولة.

وانطلقت صباح اليوم امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، حيث أدى 392 ألفا و863 طالبا/طالبة "بالشعبة العلمية" الامتحان في مادة اللغة العربية، من إجمالي عدد 393 ألفا و883 طالبا/طالبة "بالشعبة العلمية"، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 651 ألفا و28 طالبا/طالبة بالشعبتين (العلمية، الأدبية) على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الأول سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.