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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

نشاط صيفي للأطفال بثقافة القليوبية

صدى البلد

فى ضوء سياسة وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبد الدايم والتى تهدف إلى إكتشاف وتنمية مواهب الطفل، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القليوبية بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى برئاسة الفنان جلال عثمان.

 يواصل قصر ثقافة الطفل ببنها فاعليات النشاط الصيفي بتنظيم يوم ثقافي ترفيهي تضمن مجموعة من الأنشطة ومنها ورشة رسم "ظل ونور" تدريب الفنانة يسرا نبيل، وورشة عمل زينة وأشكال ديكورية باستخدام ورق الكارتون وإعادة تدوير الجوارب القديمة، وختاما ورشة حكي لقصة "الحلم"، كما قدمت فرقة الآلات النحاسية بقصر ثقافة بنها بقيادة الفنان جون طلعت عرض فني تضمن باقة متنوعة من المقطوعات الموسيقية.

 

 

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ثقافة القليوبية تناقش العنف ضد المرأة

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دور المرأة المصرية في المجتمع بـ ثقافة قنا

عقد نادي الأدب ببيت ثقافة شبين القناطر أمسية شعرية، أدارها الكاتب مجدي صالح، وشارك فيها الشعراء "السيد أبو صبره، أحمد نصر، صابر قدح، د. محمد إسماعيل، محمد فوزي"، وعلى هامش الأمسية تم الحديث عن أهميه الإندماج المجتمعي لذوي الهممم، فيما نظم نادي الأدب ببيت ثقافة الخانكة أمسية أدبية، تم خلالها مناقشة كتاب "الباب الموارب" تاليف طه سنجر، وشاركت بها الشاعرة نجاح علي.

 كذلك أقام نادي الأدب ببيت ثقافة القلج أمسية شعرية أدارها الشاعر محمد جودة، بحضور شعراء وضيوف النادي "إبراهيم بدوي، محمد البحيري، سيد مرسي، ياسر عبدالحميد"، كما بثت صفحة الفرع الرسمية ورشة حكي أعدها قسم المكتبات لقصة "الحلم" بصوت هبة عبدالرؤوف، وورشة حكي قدمها بيت ثقافة الخانكة لقصة "الثواب والعقاب" بصوت مروة سلامة، إلى جانب عرض لمقطوعة موسيقية من عزف فرقة شبين القناطر للآلات الشعبية والمزمار البلدي.

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