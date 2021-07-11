كميل سلامة: لم التقي بالمخرج الراحل حاتم علي وهاتفته مرة واحدة

قال الفنان اللبناني كميل سلامة لـ صدى البلد، إنه لم يلتقي بالمخرج الراحل حاتم على الذي رحل عن عالمنا قبل أن ينهى مسلسل سنوات الحب والرحيل.

وتابع كميل: "بصراحة، لم يكن لي أي حضور خلال مرحلة التحضير مع حاتم علي، بل كانت لي مكالمة تليفونيّة واحدة مطوّلة معه حول العمل والشخصيّة.. وللأسف لم يتسنّ لي التعرّف إليه شخصيّاً، ثمّ كانت بداية العمل ومتابعته مع الفنّأن الصديق الليث حجّو ممتعة وخلّاقة .

وأضاف: "لم ألتق بـ حاتم شخصيّاً قبل ذلك ، إلّا أنّ إعجابي واحترامي جاءا من خلال مشاهدتي للعديد من أعماله .

العمل يتناول فترة صدور فرمان الخدمة العسكرية الإلزامية التي أصدرها السلطان العثماني آنذاك لكل من هم في عمر الخدمة وفي كامل المناطق التي تقع تحت سيطرة العثمانيين آنذاك.

مهرجان دبي

وحصل الفنان اللبناني كميل سلامة، بطل الفيلم القصير عَكَر، للمخرج اللبناني توفيق خريش، على شهادة تقدير عن دوره في الفيلم الذي نافس على جوائز مسابقة المهر العربي للأفلام القصيرة، حيث انطلق الفيلم في عرضه العالمي الأول من خلال الدورة العاشرة لمهرجان دبي السينمائي الدولي.

تأتي شهادة التقدير التي حصل عليها كميل سلامة كجائزة استثنائية للفنان اللبناني الكبير عن أدائه المميز في فيلم عَكَر، وتكريماً لمسيرته الفنية المميزة في الوقت نفسه.