التعاون ضد العداء الأجنبي.. كيم جونج أون يبعث رسالة عاجلة لرئيس الصين

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الأحد، بأن قادة كوريا الشمالية والصين تبادلوا رسائل تعهدوا فيها بتعزيز التعاون في الذكرى السنوية لمعاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة بين البلدين.

وفي رسالة إلى الرئيس الصيني شي جين بينج، قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، إن التعاون حيوي في مواجهة القوى الأجنبية المعادية، في حين وعد شي جين بينج بنقل التعاون إلى مرحلة جديدة.

وكانت الصين الحليف الرئيسي الوحيد لكوريا الشمالية منذ توقيع الدولتين على المعاهدة في عام 1961، كما أن العقوبات الدولية المفروضة على برامج بيونج يانج للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية جعلتها تعتمد أكثر من أي وقت مضى على الصين في التجارة وغيرها من الدعم.

وقال كيم جونج أون في رسالته، مستخدما الأحرف الأولى للاسم الرسمي لكوريا الشمالية: "على الرغم من الوضع الدولي المعقد بشكل غير مسبوق في السنوات الأخيرة، تزداد الثقة بين الرفاق والصداقة العسكرية بين كوريا الشمالية الديمقراطية والصين أقوى يومًا بعد يوم".

وقال كيم جونج أون، إن المعاهدة تدافع عن الاشتراكية والسلام في آسيا الآن بعد أن أصبحت القوى المعادية أكثر يأسًا في تحديها وتحركاتها المعيقة.

وقالت الوكالة في رسالة شي جين بينج، إنه يعتزم توفير قدر أكبر من السعادة للبلدين وشعبيهما من خلال تعزيز التواصل مع كيم جونج أون و"قيادة علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين بثبات إلى مرحلة جديدة".