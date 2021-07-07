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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تنفي شائعات حول صحة كيم جونج أون

صدى البلد

 كشفت المخابرات الكورية الجنوبية اليوم /الأربعاء/ عن أن الزعيم الشمالي كيم جونج-أون يدير شؤون الدولة بشكل طبيعي، نافيه الشائعات بأنه فقد وعيه بسبب مشاكل صحية.


ونقلت وكالة الأنباء الكورية عن جهاز المخابرات الوطني قوله: "التكهنات بشأن صحة كيم كاذبة ولا أساس لها من الصحة وفقا لما توصلنا إليه حتى الآن، فقد ترأس كيم جونج-أون اجتماع المكتب السياسي ويتولى شؤون الدولة بشكل طبيعي"، كانت قد انتشرت شائعات في وقت سابق تفيد بأن كيم لا يزال فاقدا للوعي بعد إصابته بنزيف في المخ.
 

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