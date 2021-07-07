كوريا الجنوبية تنفي شائعات حول صحة كيم جونج أون

كشفت المخابرات الكورية الجنوبية اليوم /الأربعاء/ عن أن الزعيم الشمالي كيم جونج-أون يدير شؤون الدولة بشكل طبيعي، نافيه الشائعات بأنه فقد وعيه بسبب مشاكل صحية.



ونقلت وكالة الأنباء الكورية عن جهاز المخابرات الوطني قوله: "التكهنات بشأن صحة كيم كاذبة ولا أساس لها من الصحة وفقا لما توصلنا إليه حتى الآن، فقد ترأس كيم جونج-أون اجتماع المكتب السياسي ويتولى شؤون الدولة بشكل طبيعي"، كانت قد انتشرت شائعات في وقت سابق تفيد بأن كيم لا يزال فاقدا للوعي بعد إصابته بنزيف في المخ.

