منهم الاخ اللي بيتأجر.. خالد الغندور: كل واحد بيجيب سيرتي مش هسيبه والمحامي شغال

منهم الاخ اللي بيتأجر..

نشر خالد الغندور، لاعب الزمالك والمنتخب السابق، تدوينة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”.

وكتب خالد الغندور: “والله كل واحد بيجيب سيرتي مش هسيبه والمحامي شغال ومنهم الأخ اللي بيتأجر عشان يشتم الناس وقريبا هتسمعوا عن قضايا ضد هؤلاء من يريدون تعليم الناس العفة وهما بلا ضمير ولا أخلاق”.

وسخر الاعلامي خالد الغندور من تعاقد الأهلي مع الإسباني أوجستي بوش المدير الفني السابق لفريق كرة السلة رجال بالزمالك لتدريب الأهلي في الموسم المقبل.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”: "نبذ التعصب وبرقيات التهنئة وعلاقات طيبة وأخلاق ومبادئ وقيم شعارات سمعتها الفترة الأخيرة وبعدين التعاقد مع مدربين ولاعبين الزمالك حاجة جميلة منتظر كلام الاعلاميين الجمال ههههههههه ".