نهائي كوبا أمريكا.. دي ماريا يكسر نحس الأرجنتين بعد 17 عامًا

نجح النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا في تسجيل هدف التقدم لمنتخب بلاده أمام البرازيل في المباراة النهائية لبطولة كوبا أمريكا 2021، الجارية على ملعب ماراكانا.



وجاء هدف التقدم بعد مرور 22 دقيقة فقط على بداية المباراة، من أول فرصة سنحت لراقصي التانجو، ليضع دي ماريا الكرة في الشباك بمهارة رائعة.



ووفقًا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن دي ماريا أول لاعب أرجنتيني يسجل هدفًا في نهائي كوبا أمريكا منذ أن فعلها سيزار ديلجادو في نسخة 2004.



ولم يستطع نجوم الأرجنتين هز الشباك في نهائي كوبا أمريكا على مدار السنوات الماضية، رغم وصول الفريق للمباراة النهائية عدة مرات.

ويبحث المنتخب الأرجنتيني عن الفوز بالمباراة والتتويج باللقب، وكسر العقدة التي لازمت راقصي التانجو طوال السنوات الماضية، حيث لم يتوج المنتخب باللقب منذ عام 1993.

في المقابل يريد راقصو السامبا التتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي، بعدما حملها منتخب البرازيل في نسختها الماضية عام 2019، بالفوز على بيرو بثلاثة أهداف مقابل هدف.