ما كنش ينفع .. شوبير يوجه رسالة لـ ميسي بعد تتويج الأرجنتين ببطولة كوبا أمريكا

نشر الإعلامى أحمد شوبير تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» عقب تتويج منتخب الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا على حساب نظيره البرازيل بهدف نظيف.

وكتب شوبير « ياااه أخيرا يا ميسى أول مرة أشجعك بالحماس ده بصراحة، ماكنش ينفع أبدا أن لاعب من أعظم من أنجبت الملاعب لا يفوز بلقب قارى، ألف مبروك لكل محبي ميسي ومحبي الأرجنتين».

وتوج منتخب الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا علي حساب نظيره البرازيل بهدف نظيف في المواجهة النارية التي جمعت بينهم ، على ستاد ماراكانا، في نهائي بطولة كوبا أمريكا.

ونجح المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه ليونيل ميسي في تحقيق البطولة الغائبة منذ نسخة (1993)، وحرمان المنتخب البرازيلي بقيادة نيمار من الاحتفاظ باللقب الذي حققه في النسخة الماضية عام (2019).

وسجل دي ماريا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 22 من أول فرصة سنحت لراقصي التانجو، ليضع دي ماريا الكرة في الشباك بمهارة رائعة.