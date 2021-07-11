أسباب إدراج حياة كريمة و3 مبادرات مصرية على منصات الأمم المتحدة

قال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط لمتابعة شئون الخطة المستدامة، على خلفية إدراج "حياة كريمة" و3 مبادرات تنموية، على منصات الأمم المتحدة، إن المنصة تعتمد نشر أفضل التجارب الدولية التي تساعد الدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وعددها 17 هدفا.

وأضاف جميل حلمي، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباح الخير يامصر"، على فضائية الأولى، أن هناك جهدا كبيرا بذلته الوزارة لتسجيل العديد من المبادرات في تلك المنصة، وتأكيد الريادة الدولية لمصر في تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يتوافق مع رؤية مصر 2030

وأشار مساعد وزير التخطيط إلى أن اختيار المبادرات التي يتم إدراجها في المنصة، يتم وفقا لـ عدد معايير التنمية المستدامة التي تحققها المبادرة، لافتا إلى أن جميع المبادرات التي تم تسجيلها، استهدفت أبعاد التنمية المستدامة بالكامل.

ولفت إلى أنه من ضمت تلك المعايير أن تكون المبادرة لها أهداف ملموسة على الأرض، وليست مجرد فكرة مؤجلة، إلى جانب أن يكون لها خطة مستقبلية وهدف، وأن ترتكز على مبدأ المشاركة بين الحكومات والمؤسسات والمجتمع المحلي والقطاع الخاص، لتحقيق أهداف المبادرة.

وتابع أنه لابد وأن تكون المبادرة لديها معايير للرصد والتقييم والمتابعة، لتوضيح مسار المبادرة، تكون آلية الرصد مسئولة عن متابعة المشروعات التي يتم تنفيذها بشكل مميكن.

تنمية المشروعات: نهيئ البيئة الاقتصادية في القرى لتطبيق مبادرة حياة كريمة.. فيديو

قال محمد عبدالملك، رئيس قطاع المكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة جزء لا يتجزأ من المبادرة الوطنية حياة كريمة.



وأضاف "عبدالملك"، خلال لقائه ببرنامج "المبادرة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن جهاز تنمية المشروعات يقوم بدوره في تهيئة البيئة الاقتصادية المناسبة في القرى لتطبيق مبادرة حياة كريمة، معقبا: "تهيئة البيئة محور أساسي للتنمية الاقتصادية".

وأوضح رئيس قطاع المكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه يوجد دور كبير من جهاز تنمية المشروعات في تنمية قرى الريف المصري من خلال مشاركته في البرنامج الرئاسي حياة كريمة، حيث أنه يستهدف تأهيل وتوفير حياة كريمة لجميع أهالي الريف المصري.

وأشار إلى أن مبادرة حياة كريمة لها ثلاثة أبعاد أساسية هامة، ومنها البنية التحتية والمرافق العامة في القرى و تدخلات اجتماعية ومسكن كريم يليق لطبيعة مواطني القرى الريفية، إضافة إلى تنمية اقتصادية وتوفير فرص عمل لهؤلاء أبناء القرى.

وأكد "عبدالملك"، أن جهاز تنمية المشروعات أصبح مسئول عن تنمية قطاع المشروعات، سواء كانت متوسطة أو صغيرة أو متناهية الصغر من أجل إحداث تنمية وتحقيق طفرة سريعة في التنمية الاقتصادية بالقرى، وذلك من خلال تنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة.



تنمية المشروعات: تشغيل الشباب فى قرى حياة كريمة خلال تطويرها.. فيديو



وفي سياق آخر، قال محمد عبدالملك، رئيس القطاع المركزي لفروع جهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز مسئول عن التنمية الاقتصادية في مبادرة تطوير الريف.

وأضاف "عبدالملك"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حصاد الأسبوع"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التنمية الاقتصادية ضرورة أساسية مع هذه الكم الهائل من المشروعات التي تتم في مختلف القري والمحافظات، لذا كام من الضروري توفير واتاحة فرص عمل لأبناء هذه القري.

وأوضح رئيس القطاع المركزي لفروع جهاز تنمية المشروعات،: "لكي تكون هناك حياة كريمة حقيقة للقري لابد أن تكون المشروعات مقامة لأصحاب المهن والحرف الذين يعيشون فيها"، مردفا: "سيتم رفع كفاءة العمالة في القرى عن طريق مراكز الخدمات المختلفة".



