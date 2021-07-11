محافظ أسيوط يكرم الطفلة "سيلينا سمير" عضو فريق ابدأ حلمك

كرم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،بمكتبه بديوان عام المحافظة، الطفلة الموهوبة "سيلينا سمير" البالغة من العمر 9 أعوام بنت مركز القوصية وعضو فريق ابدأ حلمك لحصولها على جائزة الدولة التشجيعية للمبدع الصغير برعاية السيدة حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة في نسختها الأولى وذلك في مجال كتابة النص المسرحي والتي تعد أعلى جائزة تمنح للمبدع الصغير على مستوى الوطن العربي .

جاء ذلك بحضور ضياء مكاوى مدير عام فرع ثقافة أسيوط وأحمد حمزة مدير قصر ثقافة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ووالدة الطفلة سيلينا.



وأشاد محافظ أسيوط بالطفلة الموهوبة "سيلينا" والذي تميزت بأدائها المتميز وإبداعها المسرحي من خلال مشاركتها في مشروع "ابدأ حلمك" لإعداد الممثل الشامل فضلًا عن تميزها في كتابة وتأليف النص المسرحي معلناً دعمه الكامل للحركة الثقافية بالمحافظة وتفعيل دور قصور ومكتبات الثقافة المنتشرة بقرى ومراكز المحافظة لرعاية الموهوبين وصقل مواهبهم وتنمية روح الابتكار والإبداع لدى الشباب وتعميق قيم الولاء والانتماء وحب الوطن مشيرًا إلى أهمية الثقافة في محاربة الأفكار المغلوطة والهدامة والقضاء على العادات والتقاليد الخاطئة ونشر المبادىء والقيم بين مختلف فئات المجتمع مشددًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية بكافة قصور ومكتبات الثقافة بالمحافظة والمتابعة المستمرة حفاظاً على صحة المواطنين والمترددين على تلك المواقع مؤكدًا على حقيقة الدور الاجتماعي للفنون بصفة عامة وللمسرح على وجه الخصوص كأداة لرفع الوعي ونشر قيم التسامح وتعزيز أفكار المواطنة وترسيخ مفاهيم العمل الجماعي.



وقال ضياء مكاوى مدير عام فرع ثقافة أسيوط إنه تم اكتشاف الطفلة الموهوبة "سيلينا " بنت مدينة القوصية بمحافظة أسيوط على أيدي كبار المخرجين والمتخصصين في مجال المسرح بفرع ثقافة أسيوط وقد انضمت إلى فريق ابدأ حلمك لإعداد الممثل الشامل بقصر ثقافة أسيوط وشاركت في جميع عروض ابدأ حلمك بأسيوط والقاهرة ومختلف المحافظات.

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