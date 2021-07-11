العضو المنتدب للشركة المصرية يؤكد استقرار أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية |فيديو

قال علاء فتحى العضو المنتدب للشركة المصرية بوزارة التموين إنه تم إعداد كميات وفيرة من اللحوم، حيث أنه سوف يطرح 1000 عجل على المستهلك ولحوم سودانى بسعر 85 جنيها، إضافة إلى لحوم بلدى بسعر 100 جنيه.

وأضاف العضو المنتدب للشركة المصرية خلال حواره عبر فضائية دى إم سى، أن الشركة المصرية توفر 1500 خراف ضانى مبردة، والكيلو يصل إلى 95 جنيها، كاشفا وجود شوادر مفتوحة لبيع اللحوم على مستوى محافظات الجمهورية.

وأشار العضو المنتدب للشركة المصرية، إلى أنه يتم توفير850 خروف كدفعة أولى، بتكلفة 65 جنيها للكيلو، وتلك الدفعة قابلة للزيادة، وأضاف أن وزير التموين صرح ببيع اللحوم لجميع موظفى قطاع الأعمال عن طريق القسط.

وأوضح العضو المنتدب للشركة المصرية أن جميع الخراف والحيوانات التى توفرها الوزارة، تتعرض على الطبيب البيطرى الخاص بالوزارة قبل بيعها، وذلك بهدف التأكد من سلامتها.

وفى سياق آخر أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي عن استعدادات وزارته لموسم عيد الأضحى المبارك من خلال طرح كميات كبيرة من اللحوم الحية والطازجة والمبردة والمجمدة في المنافذ التابعة.

ووجه وزير التموين والتجارة الداخلية بطرح كوبونات عيد الأضحى المبارك على غرار كوبونات الخير التي تطرحها وزارة التموين خلال شهر رمضان المعظم، حيث وجه وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، أحمد كمال مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لطرح كوبون عيد الأضحى المبارك بمتوسط سعر كيلو أو نصف كيلو.

وقال مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة ل صدى البلد إن أسعار كوبونات عيد الأضحى المبارك ستتراوح بين 50 جنيها و 100 جنيه، مشيرا إلى أنه سيتم توزيعها في منافذ شركات الجملة التابعة وكذلك بعض المجمعات الاستهلاكية الرئيسية حيث تستطيع الأسر القادرة على شراء هذه الموازنات الحصول عليها وتقديمها إلى الأسر الأولى بالرعاية للحصول من خلالها على لحوم بقيمة الكوبون من المجمعات الاستهلاكية.



قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي إنه تلقى عروضا لطرح أضاحي بالتقسيط وأنه تجري دراسة هذه العروض والبت فيها قريبا.

وأكد الوزير أن اقتصاد مصر اقتصاد سوق تحكمه محددات العرض والطلب لافتا إلى أن ارتفاع أسعار اللحوم البلدية خلال موسم عيد الأضحى أمر طبيعي بسبب زيادة الطلب.