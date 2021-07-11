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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الساحر وأفريكانو .. أفلام تكمل ذكراها الـ 20 هذا العام

صدى البلد

 كم من الوقت  يمر بسهولة وسرعة ليس لها مثيل بدون ان نشعر، وتوجد أفلام اعتدنا على مشاهدتها دون ان نلاحظ  كم مر عليها من الوقت، في هذا التقرير نرصد لكم بعض الأفلام التي تكمل ذكراها الـ20 هذا العام. 

أفريكانو

فيلم أفريكانو

فيلم أفريكانو من انتاج عام 2001، تدور احداث الفيلم في اطار درامي رومانسي حول (بدر) طبيب بيطري شاب يواجه العديد من العقبات من تحقيق طموحه العلمي، ويفاجأ  بموت عمه في دولة  جنوب افريقيا ويتوجب علية ان يسافر ليشترك في الميراث مع ابنة عمه  الوحيدة وذلك حسب وصية العم في التركة (وهي حديقة حيوان مفتوحة)، عند سفره يتعرف على (جميلة) ابنة عمه، وتبدو علاقتهما متوترة في البداية ثم تنشأ علاقة حب بينهم، وفي هذه الاثناء يحدث  خطر رهيب في الحديقة، فيوحدون جهودهم من أجل إنقاذها.
 

الفيلم من بطولة أحمد السقا، منى زكي، ومن تأليف وإخراج عمرو عرفه.

 

السلم والثعبان

فيلم السلم والثعبان

الفيلم من انتاج عام 2001، وتدور احداث الفيلم في اطار درامي رومانسي حول شاب مستهتر فشل في زواجه الاول ولدية ابنه،  تتغير حياته عند وقوعه في الحب. 

الفيلم من بطولة هاني سلامة، احمد حلمي وحلا شيحه ومن تأليف واخراج طارق العريان.

 

جاءنا البيان التالي 

فيلم جاءنا البيان التالي

الفيلم من إنتاج عام 2001، وتدور أحداث الفيلم في اطار كوميدي حول  (نادر سيف الدين) الذي يحلم بأن يكون مذيعا ناجحا،  ويتقدم للعمل في قناة إخبارية، ولعدم وجود واسطه يتم رفضه هو وزميلته (عفت الشربيني) ليتجهوا للعمل   كمحرري أخبار ويكتشفان سرًا خطيرًا وراء إحدى مصانع الألبان المملوكة لرجل اﻷعمال (رياض غانم).

 

الفيلم من بطولة محمد هنيدي، حنان ترك، احمد خليل ولطفي لبيب ومن تأليف محمد أمين واخراج سعيد حامد.  

 

أصحاب ولابيزنس 

فيلم اصحاب ولابيزنس

الفيلم من انتاج عام 2001 ، وتدور احداث الفيلم في اطار درامي حول  منافسة وصراع بين مذيعين برامج ترفيهية، ووسط هذا الصراع تندلع الانتفاضة الفلسطينية . 

الفيلم من بطولة مصطفى قمر، نور اللبنانية وموناليزا من تأليف مدحت العدل و اخراج علي ادريس.

 

الساحر 

الفيلم من انتاج عام 2001، وتدور احداث الفيلم في إحدى الأحياء الشعبية بمنطقة مصر القديمة حول  الساحر (منصور بهجت) مع ابنته (نور) التي تقع في غرام شاب  (حمودة) ، حتى تقتحم وتظهر في حياة الساحر سيدة مطلقة تدعى (شوقيه) هي وابنها المريض،  ليقع في حبها ويقرر مساعدة ابنها المصاب بورم في المخ.

 

الفيلم من بطولة محمود عبد العزيز، منة شلبي وسلوى خطاب ومن تأليف سامي السيوي ومن اخراج رضوان الكاشف.

فيلم الساحر

اسرار البنات 

فيلم اسرار البنات

 

فيلم من انتاج عام 2001، تدور احداث الفيلم حول مراهقة (ياسمين) تقع في الخطيئة مع (شادي)  وتحمل خفية عن الجميع، ثم تضع مولودتها في بيت خالتها، لتضع عائلتها  بأكملها في موقف حرج مما حدث، ويحاولون فهم  وإيجاد حل له. 
 

الفيلم من بطولة شريف رمزي، مايا شيحه، دلال عبد العزيز، سوسن بدر وعزت أبو عوف، ومن تأليف عزة شلبي وإخراج مجدي أحمد علي. 

ذكراها الـ20 افريكانو هاني سلامه أحمد حلمى محمد هنيدي مصطفى قمر

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