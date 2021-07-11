عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طب قنا تحتفل بحصولها على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان الجودة

احتفال كلية طب بالحصول
احتفال كلية طب بالحصول على الجودة و الاعتماد

نظمت كلية طب قنا، احتفالية بمناسبة حصولها على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بحضور الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى .

 

حضر الإحتفالية، الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة السابق، و الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود خضاري، والدكتور محمد أبوالفضل بدران، والدكتورة سهير أحمد ربيع نواب رئيس الجامعة السابقين، وأمين عام الجامعة و نخبة من القيادات التنفيذية والسياسية والمجتمعية بمحافظة قنا.

 

رئيس جامعة جنوب الوادي يقود مسيرة طلابية احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة

رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد إنشاءات الجامعة الأهلية

 

 أعرب الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، عن سعادته و فخره بكلية الطب البشرى التى تضم كوكبة من أعضاء هيئة التدريس على أعلى مستوى و أيضاً طلاب متميزين على كافة المستويات، كما توجه بالشكر إلى الأطراف المجتمعية وإدارة الجامعة التى لعبت دوراً بارزاً فى تأهيل الكلية للحصول على الاعتماد.

 

وأكد رئيس الجامعة، بأن الجودة لا يمكن أن تتحقق إلا بتكاتف الأفراد و الوقوف جنباً الى جنب لأنه سر نجاح بيئة أى عمل، مطالباً بوصول المستشفيات الجامعية للجودة أيضاً و أن الجامعة سوف تكون داعم قوى لكلية الطب للوصول إلى هذا الهدف.

 

 وجه الدكتور على عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب، الشكر و التقدير لكل من ساهم فى هذا الانجاز لتصبح كلية الطب بجامعة جنوب الوادى كلية معتمدة مما يساهم فى تخريج طالب مؤهل علمياً يواكب التطور العلمي على المستوى الدولي و يساهم فى تطوير و تحسين المنظومة الطبية و خص بالذكر الدكتور سيد طه، نائب رئيس الجامعة الاسبق وعميد كلية طب قنا الأسبق رحمه الله.

 

و أكد الدكتور نزار أبو حلاوة ، مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الطب، أن هذه اللحظة كانت أمنية يحلم الجميع بها و أصبحت واقعاً يعيش فيه العاملون بكلية الطب، مشيراً إلى أن كلية الطب بجامعة جنوب الوادى هي الكلية الثانية على مستوى الجامعات المصرية التى تحصل على الاعتماد المؤسسي من أول مرة.

 

كما توجه الدكتور طارق الكاشف، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة بالشكر الى إدارة الجامعة على الدعم المستمر لكليات الجامعة وتوفير كافة الاحتياجات والمتطلبات و التى ساعدت فى الوصول إلى الاعتماد، مشيداً بجهود العاملين بكلية الطب و التي كان بها ممارسات جودة حقيقية، و مطالباً باقي كليات الجامعة أن تحذو حذو كلية الطب.

 

وفى نهاية الحفل، سلم رئيس الجامعة وعميد كلية الطب، دروع الشكر لرؤساء و نواب الجامعة الحاليين و السابقين و عمداء كلية الطب و أعضاء هيئة التدريس و الجهاز الإداري و القيادات التنفيذية والسياسية و المجتمعية بالمحافظة.

 

 

احتفال كلية طب بالحصول على الجودة و الاعتماد

0_IMG_7020
0_IMG_7020
0_IMG_7074
0_IMG_7074
0_IMG_7080
0_IMG_7080
0_IMG_6969
0_IMG_6969
0_IMG_7036
0_IMG_7036
0_IMG_7082
0_IMG_7082
0_IMG_7077
0_IMG_7077
0_IMG_7078
0_IMG_7078
0_IMG_7081
0_IMG_7081
0_IMG_7131
0_IMG_7131
جامعة جنوب الوادي غرباوى جامعه جنوب الوادي القومية جودة التعليم قنا الاعتماد المؤسسي

موضوعات متعلقة

محافظ قنا يتفقد المجزر الآلي بقرية المراشدة بتكلفة 4 ملايين جنيه

والدته تعرفت عليه من أصابع قدمه.. تفاصيل العثور على جثة طفل في مقابر المعنا بقنا

ترشيحاتنا

شيرين عبد الوهاب تحذر من استغلال اسمها في حفل وهمي.. تفاصيل

باسم مرسي يقود هجوم مصر المقاصة أمام الأهلي

أخبار التكنولوجيا: حماية الجهاز من ثغرة الكابوس.. وسعر ومواصفات Vivo Y53s 4G

الجماهير تدعم المارد الأحمر بـ هاشتاج #الاهلي_الغالي قبل مواجهة مصر المقاصة

أجايي على رأس تشكيل الأهلي أمام مصر المقاصة

فيديو مرعب .. أسماك القرش تظهر بالقرب من المصطافين في استراليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم يرفض إعادة امتحان عربي الثانوية العامة.. ويؤكد: ما تسربش

لملاك العقارات.. إيقاف أعمال البناء المرخصة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

“لاعيبة الزمالك ريحتها وحشة ومفيش مسحوق”.. محمد صديق يهاجم فاروق جعفر

المواعيد الرسمية لمباريات الأهلي المتبقية في الدوري المصري

طلاب الثانوية العامة أدبي عن امتحان اللغة العربية: صعب والأسئلة غير مباشرة.. فيديو

سعر الذهب اليوم الأحد 11 يوليو 2021

الإمارات تمنع دخول مواطني هذه الدول لأراضيها.. تفاصيل

مصرع 5 أشخاص في حادث تصادم بطريق السويس.. صورة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير صفيحة الدجاج والجبنة بخطوات بسيطة

تفوقت على الشباب.. عجوز 83 عامًا تسبح في الجليد وتغوص في الوحل

إشارة سلام .. جامع باريس يحتضن فتاة فرنسية تسيء للإسلام ويهديها مصحفا|فيديو

امرأة تستيقظ في ذعر.. شاهد ماذا وجدت فوق سريرها

فيديو

فيديو جراف.. "راني" أصغر بقرة في العالم

تفاصيل صادمة.. حفل زفاف يتحول إلى مأتم في الشرقية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. وزير الخارجية يفسر كلمة روسيا في مجلس الأمن بشأن سد النهضة

من الشاشة إلى العناية.. أزمات صحية تحاصر الفنانين

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ