طب قنا تحتفل بحصولها على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان الجودة

نظمت كلية طب قنا، احتفالية بمناسبة حصولها على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بحضور الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى .

حضر الإحتفالية، الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة السابق، و الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود خضاري، والدكتور محمد أبوالفضل بدران، والدكتورة سهير أحمد ربيع نواب رئيس الجامعة السابقين، وأمين عام الجامعة و نخبة من القيادات التنفيذية والسياسية والمجتمعية بمحافظة قنا.

أعرب الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، عن سعادته و فخره بكلية الطب البشرى التى تضم كوكبة من أعضاء هيئة التدريس على أعلى مستوى و أيضاً طلاب متميزين على كافة المستويات، كما توجه بالشكر إلى الأطراف المجتمعية وإدارة الجامعة التى لعبت دوراً بارزاً فى تأهيل الكلية للحصول على الاعتماد.

وأكد رئيس الجامعة، بأن الجودة لا يمكن أن تتحقق إلا بتكاتف الأفراد و الوقوف جنباً الى جنب لأنه سر نجاح بيئة أى عمل، مطالباً بوصول المستشفيات الجامعية للجودة أيضاً و أن الجامعة سوف تكون داعم قوى لكلية الطب للوصول إلى هذا الهدف.

وجه الدكتور على عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب، الشكر و التقدير لكل من ساهم فى هذا الانجاز لتصبح كلية الطب بجامعة جنوب الوادى كلية معتمدة مما يساهم فى تخريج طالب مؤهل علمياً يواكب التطور العلمي على المستوى الدولي و يساهم فى تطوير و تحسين المنظومة الطبية و خص بالذكر الدكتور سيد طه، نائب رئيس الجامعة الاسبق وعميد كلية طب قنا الأسبق رحمه الله.

و أكد الدكتور نزار أبو حلاوة ، مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الطب، أن هذه اللحظة كانت أمنية يحلم الجميع بها و أصبحت واقعاً يعيش فيه العاملون بكلية الطب، مشيراً إلى أن كلية الطب بجامعة جنوب الوادى هي الكلية الثانية على مستوى الجامعات المصرية التى تحصل على الاعتماد المؤسسي من أول مرة.

كما توجه الدكتور طارق الكاشف، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة بالشكر الى إدارة الجامعة على الدعم المستمر لكليات الجامعة وتوفير كافة الاحتياجات والمتطلبات و التى ساعدت فى الوصول إلى الاعتماد، مشيداً بجهود العاملين بكلية الطب و التي كان بها ممارسات جودة حقيقية، و مطالباً باقي كليات الجامعة أن تحذو حذو كلية الطب.

وفى نهاية الحفل، سلم رئيس الجامعة وعميد كلية الطب، دروع الشكر لرؤساء و نواب الجامعة الحاليين و السابقين و عمداء كلية الطب و أعضاء هيئة التدريس و الجهاز الإداري و القيادات التنفيذية والسياسية و المجتمعية بالمحافظة.

احتفال كلية طب بالحصول على الجودة و الاعتماد

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