اجتماع مهم لمجلس الزمالك مساء اليوم

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعا مهما مساء اليوم لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بالنادي ويأتي على رأسها قرار اتحاد الكرة بتحديد مباراة الدور نصف النهائي أمام أسوان يوم ٩ أغسطس المقبل.

وسيناقش مجلس الإدارة العديد من الملفات الإدارية بالنادي بالإضافة إلى مناقشة ملف الألعاب الجماعية بالنادي.

وسيتطرق الاجتماع لمناقشة سبل تنمية الموارد المادية بالنادي في الفترة الحالية من أجل انعاش خزينة الزمالك قبل الموسم الجديد.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد المباريات المتبقية في مسابقة الدوري الممتاز حتى نهاية المسابقة المحلية، وجاءت مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حتى نهاية الموسم كالتالي:-



الجولة الـ28 .. الزمالك وغزل المحلة يوم 3 أغسطس باستاد القاهرة في السابعة مساء.



الجولة الـ29 ..الزمالك أمام الاتحاد السكندري يوم 6 أغسطس باستاد الإسكندرية في التاسعة مساءً.



الجولة الـ30 ..الزمالك أمام الإسماعيلي يوم 12 أغسطس باستاد الإسماعيلية في السابعة مساءً.



الجولة الـ 31 ..الزمالك ووادي دجلة يوم 16 أغسطس باستاد القاهرة في التاسعة مساءً.



الجولة الـ32 .. الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا يوم 20 أغسطس باستاد السويس الجديد في السابعة مساءً.



الجولة الـ33 .. الزمالك والإنتاج الحربي أحد يومي 22 أو 23 أغسطس باستاد القاهرة.

الجولة الـ34.. الزمالك أمام البنك الأهلي أحد يومي 25 أو 26 أغسطس باستاد بتروسبورت.