عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعيين إيال حولاتا مستشارا للأمن القومي في إسرائيل

تعيين إيال حولاتا
تعيين إيال حولاتا مستشاراً للأمن القومي في إسرائيل

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأحد الأحد، تعيين إيال حولاتا، في منصب مستشار ورئيس هيئة الأمن القومي.

 

وشغل حولاتا مناصب عدة سابقا، بينها رئيس هيئة التخطيط الاستراتيجي والسياسي ورئيس الهيئة التكنولوجية في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".

 

وذكر رئيس وزراء إسرائيل أن حولاتا كان مكلفا بتعزيز العلاقات السياسية الاستراتيجية الضرورية لبلاده وأمنها، وتطوير الحلول التكنولوجية لاحتياجات الأمن القومي، على نطاق واسع من المجالات.

تحت مزاعم تمويل الإرهاب.. إسرائيل تقرر تجميد أموال للسلطة الفلسطينية

ملك الأردن يتلقى اتصالا من رئيس إسرائيل

وقال بينيت في بيان "في ضوء سنوات خبرته - حولاتا- الطويلة وأدائه وفهمه للتحديات الاستراتيجية لدولة إسرائيل في المجال الأمني ​​والسياسي.. اختار رئيس الوزراء بينيت تعيينه في منصب مستشار الأمن القومي ورئيس مجلس الأمن القومي"

 

وتابع البيان الإسرائيلي "بموافقة الحكومة على التعيين.. سيتولى الدكتور حولاتا منصبه، ويحافظ على تداخل منظم مع الرئيس المنتهية ولايته لمجلس الأمن القومي، مائير بن شبات".

 

وخلال خدمته في جهاز الموساد التي استمرت 23 عاما، فاز حولاتا البالغ من العمر 45 عاما بجائزة الأمن الإسرائيلي.

إسرائيل إيال حولاتا نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي الموساد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي

موضوعات متعلقة

تحت مزاعم تمويل الإرهاب.. إسرائيل تقرر تجميد أموال للسلطة الفلسطينية

ملك الأردن يتلقى اتصالا من رئيس إسرائيل

ترشيحاتنا

الأهلي يلاحق الزمالك بعد الفوز المقاصة .. ترتيب الدوري المصري

أول قرار من الأهلي بعد الفوز برباعية على المقاصة في الدوري

شكري لنظيره الإسرائيلي: لن نتوانى عن دعم جهود إقامة الدولة الفلسطينية

بعد الوعكة الصحية.. هاني شاكر يوجه رسالة للجمهور والفنانين.. شاهد

هدف عالمي لـ قفشة.. نجم الأهلي يسجل الرابع من منتصف الملعب في المقاصة

ليلة تألق شريف وهدف عالمي لـ قفشة.. ملخص وأهداف مباراة الاهلي والمقاصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل سينهار سد النهضة قريبًا ؟ .. الإجابة عند الخبراء

لملاك العقارات.. إيقاف أعمال البناء المرخصة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

لن يطبق بأثر رجعي..تطورات جديدة في مقترح ربط الدعم بعدد أطفال الأسرة

“لاعيبة الزمالك ريحتها وحشة ومفيش مسحوق”.. محمد صديق يهاجم فاروق جعفر

وزير التعليم يرفض إعادة امتحان عربي الثانوية العامة.. ويؤكد: ما تسربش

سعر الذهب اليوم الأحد 11 يوليو 2021

علي جمعة : سنسمع عن هبوط عجيب لأرض سد النهضة وانهياره

الإمارات تمنع دخول مواطني هذه الدول لأراضيها.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير صفيحة الدجاج والجبنة بخطوات بسيطة

تفوقت على الشباب.. عجوز 83 عامًا تسبح في الجليد وتغوص في الوحل

إشارة سلام .. جامع باريس يحتضن فتاة فرنسية تسيء للإسلام ويهديها مصحفا|فيديو

امرأة تستيقظ في ذعر.. شاهد ماذا وجدت فوق سريرها

فيديو

فيديو جراف.. نيرمين الفقي تكشف عن رأيها في عمليات التجميل

فيديو جراف.. "راني" أصغر بقرة في العالم

تفاصيل صادمة.. حفل زفاف يتحول إلى مأتم في الشرقية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. وزير الخارجية يفسر كلمة روسيا في مجلس الأمن بشأن سد النهضة

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ