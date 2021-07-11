تعيين إيال حولاتا مستشارا للأمن القومي في إسرائيل

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأحد الأحد، تعيين إيال حولاتا، في منصب مستشار ورئيس هيئة الأمن القومي.

وشغل حولاتا مناصب عدة سابقا، بينها رئيس هيئة التخطيط الاستراتيجي والسياسي ورئيس الهيئة التكنولوجية في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".

وذكر رئيس وزراء إسرائيل أن حولاتا كان مكلفا بتعزيز العلاقات السياسية الاستراتيجية الضرورية لبلاده وأمنها، وتطوير الحلول التكنولوجية لاحتياجات الأمن القومي، على نطاق واسع من المجالات.

وقال بينيت في بيان "في ضوء سنوات خبرته - حولاتا- الطويلة وأدائه وفهمه للتحديات الاستراتيجية لدولة إسرائيل في المجال الأمني ​​والسياسي.. اختار رئيس الوزراء بينيت تعيينه في منصب مستشار الأمن القومي ورئيس مجلس الأمن القومي"

وتابع البيان الإسرائيلي "بموافقة الحكومة على التعيين.. سيتولى الدكتور حولاتا منصبه، ويحافظ على تداخل منظم مع الرئيس المنتهية ولايته لمجلس الأمن القومي، مائير بن شبات".

وخلال خدمته في جهاز الموساد التي استمرت 23 عاما، فاز حولاتا البالغ من العمر 45 عاما بجائزة الأمن الإسرائيلي.