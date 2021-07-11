شكري‬⁩ يلتقي نظيره السلوفيني ويبحثان سبل تطوير العلاقات الثنائية

بحث سامح شكري‬⁩ وزير الخارجية ⁧‫مع نظيره السلوفيني ⁧‫أنزيه لوجار‬⁩ سبل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وسلوفينيا، وتناول مجمل الملفات الإقليمية؛ وقدِّم التهنئة لتولي سلوفينيا رئاسة الاتحاد الأوروبي.

والتقى شكري اليوم “الاحد” أنزيه لوجار في بروكسل، على هامش زيارته، وشمل اللقاء بحث سبل التعاون الثنائي.

وتوجه وزير الخارجية سامح شكري، صباح اليوم الأحد ، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لتسليم رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي.

وعقد شكري عدة لقاءات مع وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي، ونظيره الاسرائيلي بالإضافة لوزير خارجية مالطا.

وتطرقت الاجتماعات الثنائية لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية محل الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية كبار المسئولين بالمفوضية الأوروبية في بروكسل.

شكري يلتقي نظيره السلوفيني في بروكسل