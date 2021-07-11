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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شكري‬⁩ يلتقي نظيره السلوفيني ويبحثان سبل تطوير العلاقات الثنائية

لقاء شكري مع نظيره
لقاء شكري مع نظيره السلوفيني في بروكسل

بحث سامح شكري‬⁩ وزير الخارجية ⁧‫مع نظيره السلوفيني ⁧‫أنزيه لوجار‬⁩ سبل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وسلوفينيا، وتناول مجمل الملفات الإقليمية؛ وقدِّم التهنئة لتولي سلوفينيا رئاسة الاتحاد الأوروبي. 

 

والتقى شكري اليوم “الاحد” أنزيه لوجار في بروكسل، على هامش زيارته، وشمل اللقاء بحث سبل التعاون الثنائي.

 

وتوجه وزير الخارجية سامح شكري، صباح اليوم  الأحد ، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لتسليم رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي.

 

وعقد شكري عدة لقاءات مع وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي، ونظيره الاسرائيلي بالإضافة لوزير خارجية مالطا.

 

وتطرقت الاجتماعات الثنائية لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية محل الاهتمام المشترك.

 

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية كبار المسئولين بالمفوضية الأوروبية في بروكسل.

شكري يلتقي نظيره السلوفيني في بروكسل
شكري يلتقي نظيره السلوفيني في بروكسل
شكري يلتقي نظيره السلوفيني في بروكسل
شكري يلتقي نظيره السلوفيني في بروكسل
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