السفير سعيد هندام يبحث مع وزير الصحة التشيكي سبل دعم التعاون الصحي بين البلدين

التقى سعيد هندام سفير مصر في التشيك مع وزير الصحة التشيكي آدم فويتخ لبحث سبل تدعيم التعاون الصحي بين البلدين.

وتم خلال اللقاء اليوم، الاتفاق على أهمية إنشاء آلية للتعاون وتبادل المعلومات بين المتخصصين في مجال مكافحة جائحة الكورونا المستجدة في البلدين، وذلك لضمان استمرار التدفقات السياحية التشيكية إلى المقاصد الشاطئية المصرية في محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء.



كما استعرض السفير المصري جهود وزارة الصحة في السيطرة على الوباء والحرص على تطعيم جميع العاملين في المقاصد السياحية، وكذا تطبيق الإجراءات الاحترازية، وإتاحة إجراء التحاليل اللازمة في مطارات الوصول، بالإضافة إلى ما تم تحقيقه من تقدم في هذا الصدد والذي تعكسه بيانات تراجع عدد الإصابات.



ومن جانبه، تناول وزير الصحة التشيكي جهود حكومته في التوسع في عمليات التطعيم، بما يتيح استعادة منهجية الحياة الطبيعية.