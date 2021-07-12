الصين تنشأ منطقة سرية مشابهة للمنطقة 51 الأمريكية

منطقة سرية

كشفت صور الأقمار الصناعية موقع ما يسمى النسخة الصينية من المنطقة 51، التي يقال انها منطقة غامضة ويصنع بها اسلحة عجيبة.



وقالت صحيفة "ديلي ستار"، أن الموقع ، الذي من المتوقع أن يكون معادلا للموقع في أمريكا ، تقوم بكين ببنائه في صحراء نائية في "المناطق النائية" بالصين.

اشرات الصحيفة إلى ان الولايات المتحدة لديها "المنطقة 51" الخاصة بها في الكثبان الرملية بولاية نيفادا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ، ولكن لم يتم تأكيد وجودها رسميًا حتى عام 2013.

تم إنشاء طائرات مثل SR-71 Blackbird فائقة السرعة والطيران هناك ، وفقًا لـ News AU.

الموقع الأمريكي مسؤول أيضًا عن الاختراقات السرية مثل مقاتلة الشبح F117 Nighthawk.



لكن الصين اختارت الآن مجموعة تجارب نووية سابقة في ركن جاف من مقاطعة شينجيانغ كمرفق سري للاختبارات.

ومع ذلك ، كان من المفترض أن يكون الموقع غير معروف للمتطفلين المحتملين ، ولكن نظرًا لعصر المراقبة التجارية عبر الأقمار الصناعية ، فقد ثبت صعوبة الحفاظ على سرية أي موقع حيث كشفت الكاميرات عن المبنى.

تم اختيار الموقع لأن بعده يجعل من السهل اكتشاف الغرباء ويجب أن تكون الحرارة الحارقة أو التهديد من الإشعاع كافيين لتحذير الغرباء.

