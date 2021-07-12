جردها من ملابسها.. سائق يمزق جسد زوجته حتى الموت في الجيزة

أنهي سائق حياة زوجته بسبب خلافات زوجية بمنطقة العجوزة في الجيزة.

بلاغا تلقته شرطة النجدة يفيد قيام شهص بإنهاء حياة زوجته بمنطقة العجوزة، وعلى الفور وجه اللواء محمد عبدالتواب مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وبالإنتقال والفحص، تبين العثور على جثة الزوجة عارية وبها طعنات بمختلف أنحاء الجسد وبجوارها زوجها وسلاح الجريمة.

وتبين من التحريات الأولية، التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، أن المتهم سائق ٤٦ سنة وزوجته ٤٤ سنة، نشبت بينهما خلافات زوجية.

كما شرحت التحريات أن المتهم قام بكتم نفس زوجته، ثم جردها من ملابسها تماما وقام بطعنها في أنحاء جسدها.

وعقب تقنين الاجراءات، تحفطت وحدات المباحث على الزوج المتهم.

تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.