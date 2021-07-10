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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محكوم علية بالاعدام مرتين .. تفاصيل جديدة فى مقتل هشام عيضه "خط الصعيد"

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

نجح قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية فى القضاء على أخطر العناصر الاجرامية المختبئ فى محافطة قنا ويدعى " هشام عيضة" والمعروف بـ " خط الصعيد" .

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والمتهم محكوم عليه بحكمين بالإعدام و3 أحكام  بالسجن المؤبد.

حيث لقى العنصر الإجرامي بقنا مصرعه فى تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة وضبط بحوزته سلاح نارى وذخائر.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن قنا وجود (أحد العناصر الإجرامية شديد الخطورة - مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بمديرية أمن قنا) والسابق إتهامه فى ( 6 قضايا ما بين "سرقة بالإكراه – قتل – مقاومة سلطات") ومحكوم عليه فيها بـ"السجن ، السجن المؤبد - الإعدام " مختبئاً بإحدى الشقق السكنية المستأجره بدائرة مركز شرطة نجع حمادى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى ، ولدى إستشعاره القوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها ، على الفور بادلته القوات بالمثل وتم السيطرة على الموقف .

وأسفر ذلك عن مصرع العنصر الإجرامى المشار إليه ، وعُثر بجواره على (بندقية آلية – 8 خزائن – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)  .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة  .

قطاع الامن وزير الداخلية السجن المؤبد العنصر الإجرامي امن قنا

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