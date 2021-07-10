مقتل أخطر العناصر الإجرامية بقنا .. الأمن العام ينهي أسطورة خط الصعيد

لقى أحد العناصر الإجرامية الخطرة بقنا مصرعة فى تبادل اطلاق النار مع قوات الشرطة وضبط بحوزته سلاح نارى وذخائر.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن قنا وجود (أحد العناصر الإجرامية شديد الخطورة - مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بمديرية أمن قنا) والسابق إتهامه فى ( 6 قضايا ما بين "سرقة بالإكراه – قتل – مقاومة سلطات") ومحكوم عليه فيها بـ"السجن ، السجن المؤبد - الإعدام " مختبئاً بإحدى الشقق السكنية المستأجره بدائرة مركز شرطة نجع حمادى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى ، ولدى إستشعاره القوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها ، على الفور بادلته القوات بالمثل وتم السيطرة على الموقف .

وأسفر ذلك عن مصرع العنصر الإجرامى المشار إليه ، وعُثر بجواره على (بندقية آلية – 8 خزائن – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة .