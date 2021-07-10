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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط شخص تخصص فى سرقة السيارات بالدقهلية

كلبش
كلبش

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم السرقات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الدقهلية "له معلومات جنائية") بإرتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة رأس البر ، وبحوزته مفاتيح مصطنعة يستخدمها فى سرقة السيارات.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب واقعتى سرقة سيارة بذات الأسلوب، وبإرشاده تم ضبط السيارتين المستولى عليهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة جرائم السرقات قطاع الأمن العام ة البحث الجنائى امن دمياط بدائرة قسم شرطة رأس البر سرقة السيارات

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