أفضل 4 نصائح لحماية الدراجات النارية .. تعرف عليها

تمكنت الدراجات النارية أن تحدث نقلة نوعية منذ أن انطلقت إلى الاضواء للمرة الأولى، حيث يرجع ذلك إلى اسباب متعددة أهمها هو توفير الوقت والجهد، بدلًا من الدراجات التقليدية، إلى جانب تمتعها بالعديد من المقاومات مثل سهولة الحركة و التنقل والتغلب على مشكلات الازدحام المروري، بالاضافة إلى توفير استهلاك الوقود بمقارنة وسائل النقل الاخرى، نسبة إلى سعة المحرك اللترية للدراجات النارية و خاصة التي يتم استخدامها بالتنقل داخل المدينة.

ولكي تحافظ على الدراجة النارية الخاصة بك فلابد أن نتبع العديد من وسائل الحماية لها ولك أيضًا، حتى نصل إلى بر الامان سالمين، و تجنب الحوادث الكارثية التي قد تتسبب بها تلك الدراجات، وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري أهم 4 نصائح لحماية الدراجات النارية.

طريقة القيادة

لاشك أن القيادة الصحيحة و المثالية هي واحدة من اهم النقاط الخاصة بحماية الدراجات النارية و قائدها، و لذك فلابد أن نلتزم بالسرعات المقررة، و عدم الانتقال من حارة مرورية إلى اخرى إلا بعد تفعيل شارة الانتقال، و الابتعاد تمامًا عن الحركات الاستعراضية و التي تتسبب في الكثير من المشكلات.

– المحافظة على الاطارات

من الضروري أن نتابع الحالة العامة لاطارات الدراجة النارية، و التأكد أنها مازالت تتمتع بالنقوش البارزة و التي تمنح قائد الدراجة افضلية التوقف عند استخدام امر الفرامل، بالاضافة إلى تغيير الاطارات في حالة إذا تخطت تاريح الانتاج المحدد، أو ظهور احد عوامل التشقق والتلف، كما يجب أن نتجنب المناورات القاسية و التفحيط الاستعراضي.

– صيانة الدراجة النارية

لكي تتمتع الدراجة النارية بعمر افتراضي أطول، فلابد أن نتبع مواعيد الصيانة الدورية لها باستمرار، و تشمل تغيير زيت المحرك، و الفلاتر الداخلية، بالاضافة إلى شمعات الاحتراق، و تيل الفرامل، و التأكد من سلامة البطارية الطهربائية، إلى جانب الاهتمام بنظافة الهيكل الخارجي للحصول على مظهر انيق.

– الحماية من السرقة وطريقة الاصطفاف

من الممكن أن تتعرض دراجتك النارية إلى حادث سرقة، و لكي نتفادى هذا الموقف المؤلم، فيجب أن تكون طريقة الاصطفاف صحيحة و مثالية و يفضل أن تكون داخل احد الجراجات المخصصة، أو امام كاميرات المراقبة، كما يمكن أيضا استخدام قفل الامان الحديدي، أو وضع شفرة القيادة الخاصة.