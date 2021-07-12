تفاصيل احتساب هدف الأهلي الثالث لصالح محمد شريف.. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن هدف الأهلي الثالث في شباك مصر المقاصة، تم احتسابه للمهاجم محمد شريف، ليصبح هداف الدوري المصري، متساويًا مع أحمد ياسر ريان، لاعب سيراميكا كليوباترا.

وأضاف حتحوت، خلال برنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الحكم محمد عاشور، احتسب هدف الأهلي الثالث لصالح محمد شريف، بعدما كانت كرة جدلية باحتسابها هدف عكسي لمحمد دسوقي مدافع مصر المقاصة، موضحًا أن عاشور سجله لشريف، وهو ما أبلغت به لجنة الحكام.

وتابع أن محمد شريف يعد أحد أفضل مهاجمي الكرة المصرية إن لم يكن الأفضل على الإطلاق حتى الآن، مشيرًا إلى أن المارد الأحمر قدم آداء ولا أروع خلال المباراة التي انتهت بفوزه بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، باستاد الجيش بالسويس.

نتيجة مباراة الأهلي والمقاصة

فاز الأهلي على مضيفه مصر للمقاصة بنتيجة 4-1 في المباراة المؤجلة من الجولة الـ18 لدوري WE المصري، والتي أقيمت مساء أمس الأحد على ستاد الجيش بالسويس.

ورفع الأهلي رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب أندية المسابقة، وبفارق 10 نقاط عن الزمالك المتصدر لكن لحامل اللقب 4 مباريات مؤجلة.

وفي الجانب الأخر، استمر مصر للمقاصة بنفس رصيده 37 نقطة في المركز التاسع بجدول الترتيب.

وبهذه المباراة يكون الأهلي قد خاض أخر مباراة محلية قبل مواجهة نهائي دوري أبطال إفريقيا المنتظرة السبت المقبل أمام كايرز تشيفز الجنوب إفريقي .