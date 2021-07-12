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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ندعم الأحمر فى النهائي الإفريقي

"الإسماعيلي": مواجهتنا أمام الأهلى والزمالك ستحدد بطل الدوري

فريق الإسماعيلى
فريق الإسماعيلى

أكد علاء وحيد المتحدث الرسمي للإسماعيلي اليوم الاثنين، أن فريقه هو الذي سيحسم صراع الأهلى  والزمالك على لقب الدوري الممتاز في الموسم الحالي.

 

وقال علاء وحيد فى تصريحات إذاعية: "أرى أن مواجهتنا مع الأهلي والزمالك ستحدد بطل الدوري".

 

وأضاف: "الأهلي والزمالك يقدمان أداء أكثر من رائع، ويلعب كل فريق مبارياته من أجل تحقيق الفوز.. كما نتمنى أن يتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا".

 

وتابع: "حلم الوصول إلى المربع الذهبي في الدوري الممتاز، أصبح سهلا في الوقت الحالي، وهناك طموح قوي من جانب اللاعبين والجهاز الفني لتحقيق ذلك، من أجل العودة للمشاركة في البطولات الإفريقية.. كما يعتبر الإسماعيلي أكثر فريق تمكن من تحقيق نقاط، خلال الدور الثاني للدوري".



وعلى جانب أخر ، قرر إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى مد راحة الفريق 48 ساعة مقبلة وذلك بعد قرار توقف الدوري.



وأعلن اتحاد كرة القدم توقف مسابقة الدوري الممتاز بسبب انشغال المنتخب الأولمبي بالتحضير لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية والمقرر إقامتها بطوكيو خلال شهر يوليو الجاري.



واستقر إيهاب جلال على مد فترة الراحة لمدة 48 ساعة مقبلة من أجل إعطاء اللاعبين أكبر قسط من الراحة على أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته بشكل طبيعي بنهاية الأسبوع الجاري .



ويسعى إيهاب جلال إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن للفترة المقبلة فى ظل الرغبة فى مواصلة النتائج المميزة التى يحققها الفريق والسير بخطى ثابتة نحو احتلال مركز متقدم بجدول ترتيب الدورى . 

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