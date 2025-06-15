التمثيل التجاري يستعرض فرص الاستثمار بمصر خلال منتدى الأعمال الصيني الأفريقي

شارك التمثيل التجاري المصري كمتحدث رئيسي في كل من منتدى الأعمال الصيني الأفريقي والمؤتمر الدولي للتعدين، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري الدولي لمتابعة تنفيذ قمة "فوكاك" الصينية الأفريقية. وجاءت المشاركة بهدف الترويج لمناخ الاستثمار المصري، واستعراض الفرص المتاحة في قطاع التعدين، والتأكيد على مكانة مصر كبوابة استراتيجية للاستثمارات الصينية في أفريقيا.

وقد مثل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في هذه الفعاليات الوزير المفوض التجاري علاء البيلي، مدير إدارة شؤون الترويج للاستثمار بالتمثيل التجاري، حيث شارك ضمن الوفد المصري الرسمي، وقدم عرضًا شاملاً حول تطور البيئة الاستثمارية في مصر، والإصلاحات الاقتصادية الجارية، ومقومات السوق المصري كوجهة جاذبة للاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وعلى رأسها قطاع التعدين.

اجتماعات ثنائية

كما عقد البيلي عددًا من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي مجتمع الأعمال الصيني وكبار المسؤولين الحكوميين، بهدف بحث آليات تعزيز التعاون الاستثماري ودعم دخول الشركات الصينية إلى السوق المصري، في ظل العلاقات المتنامية بين القاهرة وبكين.

وشملت الزيارة لقاءً مع ممثلي صناعة الملابس في مدينة "ZhuZhou" الصينية، والتي تمثل وحدها نحو 30% من إنتاج الصين من ملابس السيدات (البنطلونات)، بالإضافة إلى لقاءات مع مسؤولي عدد من الشركات الصينية الرائدة في مجالات المولدات الكهربائية، والطاقة الشمسية، ومحطات تخزين الطاقة. وقد أعرب المسؤولون الصينيون عن اهتمامهم البالغ بالاستثمار في مصر، وتطلعهم لتنظيم زيارات رسمية خلال الفترة المقبلة لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة على أرض الواقع.



