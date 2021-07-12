‎6 آلاف موظف بالجهاز الإداري للدولة تقدموا للعلاج من الإدمان خلال شهرين‬

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق انفوجراف يتضمن مجهودات الخط الساخن "16023" في الفترة من يناير وحتى يونيو 2021.

بلغ عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق " 16023" خلال الـ 6 أشهر الأولى من عام 2021، بلغ 63 ألفا و540 مريضا ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 27 مركزا بـ 17 محافظة حتى الآن، وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة، منهم 1669 حالة من المناطق الجديدة " بديلة العشوائيات" وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية.

زيادة الثقة في الجهاز الإداري





‎‫وتضمن الانفوجراف ، أنه خلال شهرى مايو ويونيو 2021 تقدم 6022 موظفا بالقطاع الحكومي للعلاج من الإدمان ما يشير الى زيادة الثقة بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة للخط الساخن، خاصة بعد التصديق على قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وفصل الموظف المتعاطي للمخدرات، الذى سيتم تنفيذه خلال 6 أشهر من تاريخ إقراره ومن المقرر بداية العام المقبل بجانب تنفيذ حملات التوعية على مدار الأشهر الماضية داخل المؤسسات والهيئات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة في العديد من المحافظات ضمن مبادرة "مصلحتك " لرفع الوعى بمخاطر إدمان المواد المخدرة لدى العاملين وأن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.