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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد التوجيه الرئاسي..

برلماني يكشف موعد إطلاق أول سيارة كهربائية بسعر مخفض

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

أيد محمد بدراوى عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التوجه الرئاسى التوسع في جهودإنتاج أتوبيسات النقل العام والمركبات التي تعمل بطاقة الكهرباء، لافتا إلى أنه يأتى فى إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة المحلية وتنمية الطاقة النظيفة.

 

وقال “بدراوى” لـ"صدى البلد"، إن الدولة تسير على خطة تنقسم إلى شقين الأول إنتاج السيارات الكهربائية وأتوبيسات النقل العام من خلال عقد بروتوكولات مع شركات أجنبية بالتعاون مع مصانع الإنتاج الحربى، إضافةً إلى السير فى خطة تقليل الاستيراد من خلال التوطين المحلي، مؤكدًا أن الدولة وصلت لـ 40% مكون محلى والهدف المقبل الوصول الى 60%.

 

أسعار مخفضة للسيارات الكهربائية


وطالب عضو مجلس النواب بضرورة إعداد محطات شحن كهربائية على مستوى الجمهورية لتكون جاهزة لاستقبال اى مركبة تحتاج الى شحن، لافتا الى أن اسعار السيارات الكهربائية سوف تكون مخفضة وخصوصا بعد التوجيه الرئاسى وخروج اول سيارة العام المقبل الى النور تعمل بالكهرباء.


جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي  اجتمع اليوم مع اللواء كامل وفائي مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة، واللواء محمد عبد الفتاح مساعد مدير إدارة المركبات، والمهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة MCV، والمهندس سامح نبيل مدير إدارة التصدير بشركة MCV.

 

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض جهود الدولة في تطوير مركبات النقل العام والنقل الثقيل بمختلف أنواعها، بالاعتماد على مصادر الطاقة البديلة، خاصةً الغاز الطبيعي والكهرباء.

 

ووجه الرئيس بتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص ذات الخبرة المتميزة في هذا الإطار للتوسع في استخدام وسائل النقل التي تعتمد على الغاز الطبيعي كوقود بديل، خاصةً ما يتعلق بالحافلات والشاحنات، بالنظر إلى المردود الاقتصادي والبيئي لتلك المركبات، وكذلك لمواكبة التطور المتنامي عالمياً في الاعتماد على الوقود النظيف، فضلاً عن الاستمرار في تطوير البنية التحتية ذات الصلة من محطات الشحن والصيانة.

 

كما وجه الرئيس كذلك بالتوسع في جهود إنتاج أوتوبيسات النقل العام والمركبات التي تعمل بطاقة الكهرباء، وذلك بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي والقطاع الخاص، مع الالتزام بمبدأ التوطين المحلي لصناعة مستلزمات الإنتاج كهدف أساسي، ووفقاً لاشتراطات الجودة وأعلى المعايير العالمية.

 

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض التعاون بين الدولة بقطاعاتها المتخصصة مع القطاع الخاص، ومنها شركة MCV، لتصنيع وإنتاج شاحنات النقل الثقيل التي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، وذلك على نحو يلائم متطلبات السوق المحلي، مع انتقاء أفضل ما توصلت إليه الشركات العالمية من المواصفات الفنية ذات الصلة، بما في ذلك الصيانة والإصلاح وعوامل الأمان.

 

كما تناول الاجتماع متابعة جهود الدولة لتحفيز توطين صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها محلياً، بهدف الوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي للسيارات ومركبات النقل الجماعي، خاصةً التي تعمل بالكهرباء، لمواكبة الآفاق المستقبلية لتلك الصناعة الآخذة في النمو على مستوى العالم.
 

برلماني محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة نتاج أتوبيسات طاقة الكهرباء توطين الصناعة المحلية تنمية الطاقة النظيفة

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