تنفيذ 711 حكما و539 مخالفة مرورية و21 قضية تموينية بأسوان

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان ، اليوم الإثنين حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون وكافة المخالفات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان مدير الأمن.

ففى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم ضبط (5) متهمين وبحوزتهم عدد(4 ) سلاح ناري كمية من نبات البانجو المخدر تزن( 600) جرام .

وفي مجال تنفيذ الأحكام، نجحت جهود الأجهزة المعنية في ضبط 711 حكمًا، كما تم ضبط 140 حكم حبس جزئي، و 28 حكم حبس مستأنف و 397 أحكام غرامات، و 143 أحكام المخالفات.

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أما في مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 21 قضية تموينية شملت ضبط 8 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى ضبط 4 قضايا للمخالفات البلدية، علاوة على ضبط قضيتين لإستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها ، فضلاً عن ضبط 7 قضايا لعدم حمل شهادة صحية .

وبالنسبة لمجال ضبط القضايا المرورية، فتم ضبط 539 مخالفة مرورية شملت ضبط 3 مركبة توك توك بدون ترخيص ، بجانب التصالح الفوري في 85 مخالفة، هذا بالإضافة إلى القيام بتحرير 130 مخالفة غرامة ونش ، وكذا القيام بسحب تراخيص لـ 92 حالة لعدم قبول التصالح، علاوة على تحرير 107 مخالفات تجاوز حد السرعة، فضلًا عن 120 مخالفة متنوعة.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص عدد ( 25 ) قائد سيارة بكمين أبو سمبل بدائرة قسم شرطة أول أسوان أسفر الفحص عن ضبط حالتين إيجابية لتعاطي مخدر " حشيش وبانجو وأفيون ".

وتركت نتائج الحملة الأمنية الأثر الطيب والملموس لدى المواطنين، ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.

كما أن ذلك يأتي أيضاً تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.