بأسهل الخطوات.. طريقة عمل البرجر في المنزل

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل برجر بمذاق لا يقاوم، ومغذي، ومفيد، بأبسط الخطوات، وإليك مقادير عمل برجر.

مقادير برجر

لحمة مفرومة

ثوم بودرة

بصل بودرة

زنجبيل بودرة

قرفة ناعمة

معلقة صغيرة بيكينج باودر

2 ملعقة كبيرة دقيق

ملح وفلفل أسود



الحشو

جبنة رومي مبشورة

جبنة موتزاريلا

بصل شرائح



للتقديم

خس

كابوتشا

خبز كيزر

حلقات بصل

حلقات طماطم

مايونيز

كاتشب

بطاطس محمرة

طريقة تحضير برجر

* تتبل اللحمة المفرومة بالملح والفلفل وبصل بودر وثوم بودر والقرقة والزنجبيل ومعلقة بيكنج باودر

* تخلط المكونات جميعا داخل الكبة حتى تمام التجانس

* تشوح شرائح البصل حتى تتكرمل وتأخذ اللون البني

* تكور اللحمة إلى كور وتحشى بالجبنة الرومي والموتزاريلا أو البصل المكرمل وتطهى على الجريل حتى تمام الطهي

* يفتح خبز البرجر ويوضع المايونيز مع الخس والكاتشب وفوقها البرجر وتقدم ساخنة مع البطاطس المحمرة .