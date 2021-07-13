بقوة 1050 حصان| أودي سبورتباك RS7 تحقق نتائج مذهلة.. فيديو

استطاعت شركة أودي الألمانية صاحبة شعار الحلقات المتصلة الشهير، أن تنفرد بالعديد من الإصدارات القوية داخل أسواق السيارات العالمية، والتي تختلف من ناحية التصميمات الهيكلية، بين الإطلالة الرياضية و الفاخرة، وأيضا السيارات الخارقة وعلى رأسها النسخة أودي سبورتباك RS7، والتي تأتي بمواصفات عالية الأداء بعد إجراء تعديلات عليها بقدرات أكثر شراسة، من بطولة “ستيج 3”.

قدرات اودي سبورتباك RS7 القياسية

تستمد السيارة اودي سبورتباك RS7 القياسية قوتها من محرك ثماني الاسطوانات طراز V8، سعة 4000 سي سي مزدوج التيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 592 حصان، مع 800 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي طراز ZF مكون من 8 نقلات.

وتبلغ السرعة القصوى نحو 280 كيلومتر في الساعة، بالاضافة إلى منظومة عمل كواترو الخاص بالدفع الكلي للعجلات، و من خلال تلك الامكانيات القوية تستطيع السيارة أن تتسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر، خلال فترة زمنية مدتها 3.6 ثانية.

قوة اودي سبورتباك RS7 المعدلة

استطاعت السيارة اودي سبورتباك RS7 المعدلة، و التي تقدم بمحرك عالي الاداء قادر على انتاج قوة 1.050، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 1.200 نيوتن/متر، أن تتسارع من نقطة الثبات حتى 200 كيلومتر خلال 4.63 ثانية، بينما تصل من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة في غضون 2.4 ثانية فقط.