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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يعتمد قواعد تنسيق مدارس التمريض

محمد عبد الفضيل شوشة
محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء

اعتمد محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، قواعد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض بالمحافظة للعام الدراسى 2021 / 2022، حيث تم تحديد 260 درجة كحد أدنى للقبول بها.


وأعلن الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أنه تم تحديد شروط وقواعد القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض بناء على موافقة الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وطبقا لقواعد وشروط القبول الواردة من الادارة العامة للتعليم الفنى الصحى بوزارة الصحة.


من جانبه، قال الدكتور أحمد عبد الفتاح مدير إدارة التدريب والمدارس إن تقديم الملفات بالمدارس يبدأ اعتبارا من 25 يوليو الجاري وحتى يوم 29 يوليو الجارى، وتم تحديد اختبارات الإملاء واللغة الانجليزية يوم 8 أغسطس المقبل لجميع المتقدمين فى مدرجات جامعة العريش.

وأشار إلى أنه تحدد موعد كشف الهيئة أيام 10 أغسطس المقبل بالنسبة للمتقدمين إلى المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالعريش، و11 أغسطس للمتقدمين إلى المدرسة الثانوية الفنية للتمريض ببئر العبد، و12 أغسطس للمتقدمين إلى المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالشيخ زويد ونخل، وذلك بمستشفى العريش العام.

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