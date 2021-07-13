تريند × خبر.. برشلونة يدعم منتخب إنجلترا ضد العنصرية.. #العاشرة_ممكن يتصدر تويتر قبل نهائي إفريقيا

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برشلونة يدعم منتخب إنجلترا ضد العنصرية



علق فريق برشلونة الإسباني على تعرض المنتخب الإنجليزي للعنصرية من الجماهير بعد خسارة نهائي يورو أمام إيطاليا



دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #العاشرة_ممكن دعما للنادي الأهلي في مباراة النهائي الأفريقي أمام فريق كايزر تشيفز والتي ستقام مساء السبت القادم .







هيثم فاروق يهاجم كارتيرون بعد انتقاد الاخير لساسي





علق هيثم فاروق لاعب نادي الزمالك السابق على تصريحات باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق عن رحيل فرجاني ساسي عن الزمالك



أول تعليق من كاسميرو على خسارة البرازيلي نهائي كوبا أمريكا



علق كاسميرو لاعب المنتخب البرازيلي على خسارة منتخب بلاده بطولة كوبا أمريكا علي يد المنتخب البرازيلي