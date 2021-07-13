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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تريند × خبر.. برشلونة يدعم منتخب إنجلترا ضد العنصرية.. #العاشرة_ممكن يتصدر تويتر قبل نهائي إفريقيا

أرشيفية
أرشيفية

يرصد موقع صدى البلد الإخباري بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض أبرز العناوين فيما يلي..
 

برشلونة يدعم منتخب إنجلترا ضد العنصرية
 

علق فريق برشلونة الإسباني على تعرض المنتخب الإنجليزي للعنصرية من الجماهير بعد خسارة نهائي يورو أمام إيطاليا
 

هاشتاج #العاشرة_ممكن يتصدر تويتر قبل نهائي إفريقيا
 

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #العاشرة_ممكن دعما للنادي الأهلي في مباراة النهائي الأفريقي أمام فريق كايزر تشيفز والتي ستقام مساء السبت القادم .


 

هيثم فاروق يهاجم كارتيرون بعد انتقاد الاخير لساسي

 

علق هيثم فاروق لاعب نادي الزمالك السابق على تصريحات باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق عن رحيل فرجاني ساسي عن الزمالك 
 

أول تعليق من كاسميرو على خسارة البرازيلي نهائي كوبا أمريكا
 

علق كاسميرو لاعب المنتخب البرازيلي على خسارة منتخب بلاده بطولة كوبا أمريكا علي يد المنتخب البرازيلي

الأهلى الزمالك البرازيل باتريس كارتيرون كارتيرون رحيل فرجاني ساسي منتخب إنجلتر نهائي يورو

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