إجمالي إصابات كورونا حول العالم يبلغ 187 مليونا و238 ألفا و474 حالة

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم ارتفع إلى 187 مليونا و238 ألفا و474 حالة.



وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة سي إن إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين و38 ألفا و886 حالة.



وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 33 مليونا و886 ألفا و713 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 607 آلاف و392 حالة.

فيما تحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات والتي بلغت 30 مليونا و874 ألفا و376 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 408 آلاف و764 حالة.