وزير الأوقاف رشحني.. حكاية أول فتاة تقرأ القرآن أمام الرئيس السيسي|شاهد

شاءت الأقدار أن يتحقق حلمها وتقرأ أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال افتتاحية المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة، وأبهرت الجميع بصوتها الرخيم العذب؛ محاكاة لكبار دولة التلاوة، ونالت احترام وتقدير كل سمعها، إنها الزهراء لايق حلمي قنديل، ابنة محافظة كفر الشيخ.

وتتميز الزهراء لايق – الملقبة بالنابغة، في الإنشاد والمديح الديني بجانب تلاوة القرآن الكريم، خاصة قصائد مدح رسولنا المصطفى – صلى الله عليه – فيذكرنا مدحها وإنشادها الديني بكبار المنشدين والمبتهلين، أمثال الشيخ النقشبندي، إمام المداحين، ونصر الدين طوبار، ومحمد عمران، وخلال العام الماضي، أبدعت في تسجيل إنشادها مع زملائها لأنشودة الأزهر للعالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم.

نالت الزهراء لايق، العديد من الجوائز في حفظ وتلاوة القرآن الكريم، منها المركز الأول عالميًا في الصوت الماسي في تلاوة القرآن، فضلًا عن المركز الأول على مستوى محافظة كفر الشيخ، في حفظ وتجويد وتلاوة القرآن على مدار 6 سنوات متتالية، والمركز الأول على مستوى الجمهورية في حفظ وتلاوة كتاب الله.

تقول الزهراء لايق، ابنة قرية الشباسية بمحافظة كفر الشيخ، عن رحلتها مع القرآن الكريم، لـ«صدى البلد»، بفضل الله بدأت رحلتي مع حفظ كتاب الله وعمري 3 سنوات، وأتممت القرآن في عمر العاشرة، وكانت رحلة شيقة وممتعة جدًا، وكان توفيق الله حليفي في كل خطواتي.



وعن كواليس اختيارها لقراءة القرآن الكريم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوضحت الزهراء لايق، أنها تم اختياري من وزارة الأوقاف من الدكتور محمد مختار جمعة، الذي رشحني إلى المجلس القومي للمرأة، ورحبوا بي جدًا للقراءة في افتتاح هذا المؤتمر الكبير والعظيم.

وأشارت الزهراء لايق، إلى أنها كانت سعيدة جدًا عندما تم إبلاغها بقراءة القرآن الكريم في المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفة "والله يعني مؤتمر عظيم زي دا مكنش ينفع أرفض أو أعتذر أي حاجة.. للأسف أجلت مادة الكيمياء أمتحنها بعد شهر وبذاكر استعدادًا للمادة القادمة .. وأتمنى أن يكرمني الله وألتحق بكلية مرموقة.. مثل كلية الصيدلة بحبها جدًا".



وكان اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، قد استقبلا الزهراء لايق، بحضور نعلمها الدكتور أحمد طلال، عقب عودتها من القاهرة، وقاما بتكريمها بدرع المحافظة تقديرًا وتشجيعًا لها، معبرين عن سعادتهما وفخرهما بها كنموذج مشرف لشباب وفتيات المحافظة.